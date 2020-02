Representante de Da Silva aclaró por qué el jugador borró sus fotos con camiseta de Alianza

El el inicio irregular en la Liga 1 2020, los hinchas de Alianza Lima se empiezan a desesperar y preguntan cuándo finalmente podrá debutar Beto Da Silva. Esta interrogante fue respondida por el agente del delantero peruano a solo un día para que se cierre el mercado de pases.

“Está todo solucionado, está todo bien. Había un tema administrativo que no se había resuelto, pero la gente de Alianza se ha portado bien. Beto está entrenando con normalidad. El pase creo que va a llegar mañana, es cuestión de horas. Nos desesperamos pero FIFA está en Suiza y también hubo un tema con La Coruña y por eso se demoró el transfer. Entre mañana y el sábado, Beto ya debe estar registrado", dijo José Hanan. en diálogo con RPP.

Además, sobre las fotografías que borró Beto Da Silva de su cuenta de Instagram donde aparecía con la camiseta de Alianza Lima, Hanan señaló que fue más por un tema de que aún no era oficial su llegada porque su carta pase no ha llegado, pero como todo es cuestión de horas, la volvió a subir.

"Beto estaba ansioso por subir a las redes fotos con Alianza Lima y yo le decía que no hasta que estuviera toda la documentación. Borró la foto por una cuestión de formalidad, no por otra cosa”, sostuvo José Hanan este jueves en dialogo con RPP Noticias.

Como se sabe, el mismo Pablo Bengoechea descartó la presencia de Beto Da Silva para el duelo ante Deportivo Municipal a disputarse este viernes en Matute. ¿El motivo? aún no llega su pase, pero es muy probable que este listo para el encuentro con Nacional por la Copa Libertadores y ante Universitario de Deportes por la Liga 1 a disputarse el jueves y domingo respectivamente.

“Estamos esperando que Beto da Silva reglamentariamente quede habilitado, me imagino que no estará porque ya hemos planificado y el pase no ha llegado. Estamos esperando que llegue el pase”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.