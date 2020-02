Fichaje de Carlos Stein: "Haber sido dirigido por Maradona fue una experiencia única"

Carlos Stein acabó con su racha de derrotas y sumó su primer punto en Primera División gracias a su empate ante Municipal (1-1) en San Marcos. Ahora bien, aquel resultado no hizo dormir en sus laureles a la dirigencia del club lambayecano, que hizo un esfuerzo y fichó a un viejo conocido del fútbol peruano, Janeiler Rivas.

El defensa de 31 años se desligó hace unos meses de Gimnasia y no fue hasta hace un par de días que llegó a un acuerdo con la directiva de Carlos Stein para pegar la vuelta al fútbol peruano tras su experiencia en Alianza Atlético entre 2015 y 2016.

En una entrevista con Gol Perú, Janeiler Rivas explicó sus sensaciones del reto que supone Carlos Stein y, en ese sentido, apuntó que planea aportar su experiencia adquirida en los últimos años, como en el Gimnasia de Diego Armando Maradona.

"Fue una experiencia única hacer sido dirigido por uno de los más grandes, o el más grande. Me quedo con las mejores sensaciones. Es algo que pensé que nunca me iba a pasar pero me pasó", afirmó el exjugador de Millonarios.

"Ahora estoy en otra etapa. Estoy en un club que recién subió pero que tiene muchos deseos de permanecer en Primera División", especificó Rivas en referencia a su fichaje por Carlos Stein.

El defensa colombiano aclaró que todavía no sabe cuando podrá debutar con Carlos Stein, en referencia a la llegada de su transfer. "Recién ayer firmé el contrato con el club y creo que ya a eso les corresponde a los dirigentes. Más no puedo decirte", precisó.

Próximos partidos de Carlos Stein

Tras sumar su primer punto en Primera División, Carlos Stein aspira a lograr su primer triunfo el próximo domingo cuando le toque recibir a un entonado Binacional en Guadalupe. El próximo domingo le tocará visitar a Sporting Cristal y siete días después enfrentará a otro club protagonista como UTC.