Roberto Mosquera: "Si pensara que Cristal no tiene un buen plantel, no hubiera venido"

Roberto Mosquera se alista para su debut con Sporting Cristal frente a César Vallejo y hoy dio su última conferencia previa, ello en medio de los rumores de una posible contratación en el marco del cierre del libro de pases de la Liga 1 Movistar. En ese sentido, indicó que, de no darse novedades, no está insatisfecho ya que llegó creyendo que hay un buen plantel.

En el Alberto Gallardo, indicó que debe primero mirar al plantel que tiene Sporting Cristal en este momento antes de estar pendientes respectos a la probable llegada de un nuevo jugador.

"Con respecto a los fichajes, qué más quiere de los fichajes. Cristal es un buen equipo, si no vienen fichajes, tenemos con qué. No vamos a poner como disculpas los fichajes, pienso que son importante primero mirar adentro y luego afuera", señaló inicialmente.

Luego de ello, se mostró crítico. Mosquera detalló que está satisfecho con los jugadores con los que cuenta y que evaluó ello al momento de decidir dirigir a Sporting Cristal.

"Sería poco justo. Estoy satisfecho, sino no hubiera venido. Si pensara que Cristal no tiene un buen plantel, no hubiera venido. Creo que tiene un muy buen plantel, le falta funcionamiento en algunos lados del campo y hemos venido para eso", agregó el estratega.

Finalmente, Mosquera dejó un mensaje contundente ante las preguntas respecto a la probable llegada de nuevos jugadores y dio una crítica a la prensa por los nombres que se barajan previo al cierre del libro de pases.

"Constantemente están viendo jugadores. Están viendo siempre jugadores del extranjero,nacionales, recorridos, eso va a ser todo el año así que vayan acostumbrándose. Después está la gran imaginación de la prensa. Al margen de que sonría un rato, no tengo nada que hablar al respecto. Si es que hoy se cierra el libro de pases, si no hay ningún noticia tendré que trabajar con el plantel que tengo", sentenció.