Alianza Lima vs Municipal: La gran acción del 'Mudo' Rodríguez para evitar el 1-0 de los ediles

Alinaza Lima no logra encontrar su juego en el campo y se ve reflejado en el encuentro frente al Deportivo Municipal. El cuadro edil busca el primero en Matute desde el inicio de juego y casi llega al minuto 10. Tras una buena acción de la visita y una buena reacción de Leao Butrón, la pelota le quedó a Rodrigo Vilca y este le pegó al arco vacío, sin embargo, apareció Alberto Rodríguez y apagó el incendio.

Deportivo Municipal se plantó bien en la cancha y ha sabido dominar al Alianza Lima de Pablo Bengoechea. Al entrenador no parece funcionarle el equipo, a pesar de darle la titularidad a Cristian Zúñiga, la delantera no reacciona y los blanquiazules no crean jugadas de peligro.

Recordemos que este partido es sumamente importante para el conjunto de La Victoria, pues el próximo jueves estarán enfrentando en Matute al Nacional de Uruguay, por la primera fecha de la Copa Libertadores.