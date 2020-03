Universitario vs Sport Boys: ¿Qué objetos estarán permitidos ingresar y qué no?

En menos de 24 horas se dará inicio al encuentro estelar de la fecha 5 del Torneo Apertura: Universitario vs Sport Boys, a disputarse en el Miguel Grau del Callao. Hay mucha expectativa en los hinchas 'rosados' por lograr su segundo triunfo al 'hilo', mientras que los 'cremas' buscan recuperar el paso.

Se conoce que más de 7 mil personas se darán cita al recinto deportivo y por ello la directiva porteña decidió dejar las cosas claras desde un principio, informando qué objetos estarán permitidos a la hora de ingresar y qué no. ¡Toma apunta y con tiempo a la cancha!

"Guerra avisada no mata gente", ese parece ser el mensaje en la directiva de Boys al informar sobre el duelo ante Universitario: recomendaciones y prohibiciones. Sí estará permitido el ingreso de gorras y lentes de sol.

Se recomienda vestir la "rosada" e ir con tiempo a la cancha. Es obligatorio mostrar el DNI a la hora de ingresar, acompañado de tu boleto. Esas son las recomendaciones que da 'La Misilera'. Y de la misma manera lo hace con lo que está prohibido.

No está permitido el uso de bombardas, bengas, bebidas alcohólicas y correas. No ingresarán las personas es estado de ebriedad. Por último, está prohibido personas que NO ALIENTEN. En ese punto hacen mucho énfasis.

EL DATO:

Sport Boys es el primer equipo en salir campeón en el fútbol peruano.