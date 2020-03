Universitario: Carlos Moreno confirmó posible venta de 'Lolo' Fernández

El próximo administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, confirmó que se está teniendo la alternativa de vender el Estadio Lolo Fernández para sanear las deudas que aquejan a la institución crema con la Sunat: hizo una comparativa de lo hecho por Atlético de Madrid con el Wanda Metropolitano.

"Lo entiendo perfectamente (entorno a las repercusiones que podrían llegar tras la posible venta de Lolo Fernández). Yo he sido parte de la barra de la ‘U’. A mí algunos hinchas no me pueden contar la historia del valor sentimental que tiene el Lolo Fernández", refirió Moreno.

"Pero si es que se trata de pagar deuda, la primera intención es no transferir propiedades. El plan contempla una segunda opción que es la venta, efectivamente. Podría darse este supuesto (de vender) y yo creo que los hinchas no tienen que rasgarse las vestiduras. El estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid lo vendió, construyó otro estadio y saneo deudas. La ‘U’ no tendría que ser la excepción", agregó.

Carlos Moreno confía en que Gregorio Pérez continúe en la 'U'

Carlos Moreno indicó que confían plenamente en que Gregorio Pérez pueda seguir laborando en Universitario. Consideró que viene realizando un gran trabajo y no ve ningún motivo para que deje el cargo.

"Nosotros estamos pensando única y exclusivamente en que el profesor se quede a trabajar en la ‘U’. Creo que viene haciendo un buen trabajo, no hay motivo para que no se quede porque él tiene un contrato con el club. Debería suceder lo mismo que pasó con Ángel Comizzo, cuando nosotros salimos del club el profesor siguió trabajando hasta el final de su contrato. Yo confío que el profesor Gregorio Pérez se va a quedar, no tendría por qué no hacerlo", mencionó a un medio local.

Finalmente detalló que realizarán un auditoría de cómo reciben el club. "(Vamos a) hacer una análisis de cómo encontramos el club Universitario para, sobre esa base, elaborar un plan de acción de manera inmediata", sentenció.