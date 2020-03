El mensaje que mandó Sergio Ramos al Barcelona tras la victoria en el clásico

Real Madrid superó 1-0 a Barcelona y es el nuevo líder de la Liga Santander. Los blancos tuvieron un buen rendimiento, apostaron por un juego defensivo y aprovecharon la velocidad de sus atacantes para lastimar la portería azulgrana.

Uno de los más altos valores del partido fue Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid no tuvo problemas para liderar la defensa blanca y responder las veces que fue exigido. El central español fue aplaudido por las tribunas.

Pero como un buen hincha del Real Madrid, Sergio Ramos emitió un mensaje a Barcelona. El estratega se mostró contento por la victoria y pidió a los fanáticos merengues seguir creyendo en el de Zidane.

"Juntos hasta el final", fue el mensaje que compartió Ramos desde su cuenta de twitter acompañado con su foto y enseñando el brazalete de capitán. Como era de esperarse, los fanáticos no dudaron en respaldar la frase del jugador.

Juntos hasta el final. 🤍

Together until the end. 🤍#HalaMadrid #PulseraDelGranPoderByPaqui pic.twitter.com/kgb41T7bAE