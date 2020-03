Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 02 de marzo

Partidos de hoy lunes 02 de marzo con la Transmisión Fútbol EN VIVO. Repasa los encuentros pactados para este día que traerá grandes partidos en la Liga 1 Movistar: Sport Huancayo vs. Cusco FC, FA CUP: Arsenal vs Porsmouth, Superliga Argentina.

Partidos de hoy 02 de marzo

14:00 Virton vs Beerschot VA

14:00 Vinto vs Always Ready

14:45 Portsmouh vs Arsenal

17:00 Patronato vs Talleres

18:00 Mirassol vs Oeste

18:30 Curicó Unido vs Huachipato

19:10 Huracán vs Independiente

19:15 Deportivo Cuenta vs U. Católica

19:30 Royal Pari vs Santa Cruz

20:00 Sport Huancayo vs Cusco FC

FA CUP: Portsmouh vs Arsenal

Arsenal qui vio aplazado su encuentro ante el Manchester City por la jornada 28 de la Premier League, buscará avanzar en la FA Cup para esto tendrá que vencer al Porsmouth, equipo que milita en la tercera división del fútbol inglés.

Liga de Bolivia: Royal Pari vs Santa Cruz

Son dos encuentros que prometen animar la jornada de hoy lunes. Royal Pari vs Santa Cruz y Municipal Vinto vs Always Ready son los partidos que se disputarán.

SuperLiga Argentina

Huracán vs Independiente es uno de los duelos que promete animar la jornada de la SuperLiga Argentina. Ambos equipos pelean por seguir escalando posiciones.

Liga 1 Movistar: Sport Huancayo vs Cusco FC

Sport Huancayo vs Cusco FC es uno de los partidos que cierra la jornada de la Liga 1 Movistar. El 'Rojo Matador' llega con la motivación al tope para este partido tras clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.