Torneo Apertura 2020: programación y horarios de la fecha 6, con el clásico Universitario vs Alianza Lima

Torneo Apertura 2020 EN VIVO | Este fin de semana se disputará una nueva jornada en la Primera División del fútbol peruano con el desarrollo de la fecha 6, la cual tendrá como plato fuerte el clásico Universitario vs Alianza Lima. Conoce todos los detalles de la programación a continuación.



La sexta jornada se abre el viernes con el vibrante duelo entre Carlos A. Mannucci y Cienciano en el Estadio Mansiche, en el cual los 'trujillanos' buscarán su segunda victoria del torneo.

Sin duda, el duelo más esperado del fútbol peruano acaparará la atención el domingo. Universitario recibirá a Alianza Lima en un vibrante encuentro en el estadio Monumental, en el cual los 'cremas' apuntan a volver a la senda del triunfo. Un partido aparte será el que vivan Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea desde el banquillo.



Por su parte, Sporting Cristal, con Roberto Mosquera, recibirá el sábado a Carlos Stein, mientras que el campón Binacional recibirá el domingo a Sport Boys.



El líder Alianza Universidad será el encargado de cerrar la sexta jornada el lunes cuando visite a Ayacucho FC, en un duelo en el que pondrá en riesgo tanto el liderato como su invicto.

Programación fecha 6 Torneo Apertura 2020

Viernes 6 de Marzo

9:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs Cienciano

Estadio Mansiche

Sábado 7 de Marzo

11:00 a.m. Sporting Cristal vs Carlos Stein

Estadio Alberto Gallardo



3:00 p.m. Deportivo Llacuabamba vs UTC

Estadio Héroes de San Ramón



3:00 p.m. Cusco FC vs César Vallejo

Estadio Tupac Amaru



5:45 Deportivo Municipal vs Cantolao

Estadio Universidad de San Marcos



8:00 p.m. Melgar vs Sport Huancayo

Estadio Monumental de la UNSA



Domingo 8 de Marzo



1:15 p.m. Atlético Grau vs San Martín

Estadio Campeones del 36



3:00 p.m. Universitario vs Alianza Lima

Estadio Monumental



7:30 p.m. Deportivo Binacional vs Sport Boys

Estadio Guillermo Briceño

Lunes 9 de Marzo



3:00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Universidad

Estadio Ciudad de Camaná

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2020