Rodríguez sobre caso Jean Deza: "El respaldo al compañero tiene que estar, al final todos hemos fallado"

Alianza Lima | La experiencia de Alberto Rodríguez lo convierten en uno de los jugadores con mayor jerarquía en el cuadro 'blanquiazul'. Así, el 'Mudo' habló con RPP sobre el caso Jean Deza, quien ha sido separado del primer equipo y que no fue inscrito a la Copa Libertadores.

En diálogo con el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias, el 'Mudo Rodríguez fue consultado sobre el caso del volante y señaló que habló con él y con otros jugadores de Alianza Lima.



"Sí, hablo no solamente con él sino con muchos. Yo hago mi parte. Hago mi parte y cada uno toma sus decisiones. Esperemos que se resuelve por el bien de el, del equipo y de todos", indicó.

Luego de ello, aseguró que, pese a todos los casos de escándalo, el grupo de Alianza Lima debe mostrarle el respaldo a Jean Deza, ya que para eso está el compañerismo.

"Manifestar el apoyo y bueno, ya después otros temas, hay decisiones que el entrenador adopta. Todos hemos fallado de una u otra manera, pero para eso hay que apoyarnos, sino para qué está el compañerismo", agregó.

¿Qué pasó con Jean Deza en Alianza Lima?

Es importante recordar que Jean Deza registró un nuevo ampay la semana pasada y ello fue el detonante para que Pablo Bengoechea le ponga la cruz.

“Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Cajamarca el futbolista llama la atención por lo que no hace fuera de la cancha y eso no nos gusta, si perjudica la imagen del club, gusta mucho menos. Deza ha vuelto a perjudicar la institución y de cara a sus compañeros no se ha portado bien”, dijo el estratega uruguayo la semana pasada.

Cómo le va al 'Mudo' Rodríguez en Alianza Lima

Alberto Rodríguez registra dos partidos en el año con Alianza Lima, acumulando 170 minutos: 80' ante Deportivo Municipal y los 90' ante Atlético Grau.