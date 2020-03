Ivan Bulos confirma su salida de Sport Boys sin recibir siquiera un sol

Ivan Bulos atraviesa un difícil momento por la lesión que sufre en su rodilla, tanto así que, ha decidido dar un paso al costado en Sport Boys. Según declaró el propio delantero peruano, de mutuo acuerdo, resolvió el vínculo que lo unía con el club chalaco y sin recibir siquiera un sol por agradecimiento.

¡AHORA! Ivan Bulos se despide de @sportboys. "Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Agradezco la oportunidad, a los hinchas también y espero de corazón que les vaya bien este 2020" @liberoperu pic.twitter.com/1dq09XTsLo — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) March 4, 2020

"Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Agradezco la oportunidad, a los hinchas también y espero de corazón que les vaya bien este 2020", dijo Ivan Bulos en exclusivo para Libero.

Al ser consultado por el tema que no cobrará ni un solo sol a Sport Boys, Ivan Bulos reveló los motivos que lo llevan hacer el tremendo gesto. "Como le voy a hacer eso a un club que me abrió las puertas. Solo me queda agradecer por la oportunidad y a los hinchas el cariño. Fue impresionante estos últimos días. Las cosas hay que aceptarlas".