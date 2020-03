Pedro Troglio y su sentido mensaje a Universitario previo al clásico ante Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el primer clásico del año este domingo en el Estadio Monumental en el marco de la fecha seis del Torneo Apertura. Los dirigidos por Gregorio Pérez llegan mejor que los pupilos de Pablo Bengoechea a pesar que en la última fecha los íntimos lograron ganar por 1-0 ante Deportivo Municipal.

Pedro Troglio, ex técnico crema, sabe lo que es dirigir clásicos cuando estuvo a cargo de Universitario desde el 2017 hasta el 2018 por lo que mandó un sentido mensajes para todos los hinchas del cuadro merengue.

“Lo más lindo que tienen los clásicos es que uno los puede jugar, pero nadie sabe que los va a ganar o los va a perder todos. Claramente la gente dice los clásicos se ganan, pero todos los partidos se ganan y los clásicos más”, expresó Troglio en conversación con Pulso Sport.

Por otro lado, el actual entrenador de Olimpia de Honduras, analizó el Universitario vs Alianza Lima afirmando que será un partido complicado: “Va a ser un partido complicado, primero porque Alianza no arrancó del todo bien en el torneo y necesita sumar. La ‘U’ venía bárbara y perdió el otro día de local y eso obvio que complica la idea inicial y la alegría que había. El clásico es un campeonato dentro del campeonato. Ojalá que Universitario pueda lograr la victoria, he dejado muchos amigos con los que todavía me hablo y ojalá pueda ganar”.

Pedro Troglio y su mala racha con Universitario ante Alianza Lima

Troglio arrancó su etapa en Universitario con un 3-0 ante Alianza Lima en el Monumental y el club estudiantil se ilusionaba con ganar el título nacional, pero los rivales fueron tomándole la medida y Pablo Bengoechea más que nadie.

Así fueron cayendo en los siguientes clásicos jugados: 1-2 en el Monumental por el Apertura 2017, el 1-0 en Matute por el Clausura 2017, el 1-3 en el Monumental y el 2-0 en Matute, todos por el Torneo de Verano.