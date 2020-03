Sporting Cristal perdió 1-0 en casa frente a Carlos Stein y sigue sin levantar cabeza [Resumen y gol]

No siempre gana el que tiene mayor posesión de balón o el que genera más ocasiones, sino el que convierte. Carlos Stein fue efectivo y se quedó con los tres puntos con una genialidad de Diego Manicero, quien se mandó con un golazo desde unos 20 metros.

El combinado 'celeste' intentó empatar el cotejo en el complemento, pero la suerte no estuvo de su salida. Roberto Mosquera, quien volvió al Gallardo, no brindó declaración alguna por un nuevo traspié del cuadro bajopontino. Cristal sigue sin levantar cabeza.

El gol de Carlos Stein fue un baldazo de agua fría para los 'rimenses', pues Diego Manicero se "avivó" en la jugada y sorprendió al guardameta Solís con un potente derechazo. El balón se coló bajo los tres palos del "1" de Cristal.

El combinado del Rímac reaccionó en los últimos minutos por medio de Emanuel Herrera, pero el arco nunca se abrió. Con este resultado, Cristal se queda con cinco unidades y sumó cuatro partidos sin ganar en la presente competición.

SEGUNDO TIEMPO

97' ¡Final!

93' ¡A LAS DUCHAS! Roja directa de Jorge Cazulo por un codazo.

90' El árbitro añade seis minutos más.

86' Carlos Preciado estuvo cerca de liquidar el partido.

85' Cristal, con más garra que con ideas, intenta empatar el partido.

81' Herrera conectó el balón con la cabeza, pero el balón llegó sin fuerza a las manos de Ruíz.

80' Cambio en Carlos Stein: Carlos Preciado ingresa por Luis Perea.

76' ¡Uff! 'Banana' Ruiz salva su portería tras disparo de Calcaterra.

74' Herrera, sin marca y con todo el arco a disposición, no pudo mandarla a guardar.

70' Se detiene el juego. El árbitro da minuto de hidratación.

64' Emanuel Herrera no encuentra la brújula y la hinchada empieza a perder la paciencia.

56' Chávez (Cristal) tomó la lanza y se fue hasta la última línea, pero no pudo mandar un buen centro.

50' Cristal estuvo cerca de marcar el empate, pero no está preciso en los pases.

46' ¡NOOO! Cristal tuvo un palo iniciando la segunda mitad.

¡Ya se juega el complemento!

PRIMER TIEMPO

47' ¡Final del primer tiempo!

45' El árbitro añade dos minutos más.

43' Medrano (Stein) quiso colocarla al palo más lejano de Solís, pero su disparo se fue muy desviado.

41' ¡NOOO! Kevin Sandoval se falló un gol debajo del arco.

36' Tarjeta amarilla para 'Canchita' Gonzales por una conducta antideportiva.

32' Carlos Stein estuvo cerca de marcar el segundo por medio de Manicero, quien sembró terror en área rival.

27' Távara tuvo en sus pies la posibilidad de empatar el cotejo, pero la mandó a las nubes.

23' ¡GOOOOOL DE CARLOS STEIN! Diego Manicero rompe la paridad con un soberbio derechazo desde fuera del área.

21' ¡NOOO! Herrera, otra vez, se falló un gol cantado al querer disparar con la zurda.

19' ¡NOOOO! Sandoval lo dejó a tirar de puerta a Herrera, quien no pudo controlar bien el balón y se falló el primero de los 'celestes'.

15' Carlos Stein tiene un tiro libre muy cerca del área rival. Josimar Vargas fue derribado cuando se disponía a patear.

9' Távara (Cristal) desperdició un tiro de esquina al centrar al primer palo y fue despejado por la zaga rival.

5' Mejía (Stein) le propinó una dura patada a Calcaterra. Se juega al límite.

1' Kevin Sandoval se salvó de ser amonestado por una dura entrada por detrás a Diego Manicero.

¡Ya rueda el balón en el Gallardo!

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Sporting Cristal: R. Solis; J. Madrid, G. Chávez, N. Loyola, C. Cabello; J. Cazulo, M. Távara, K. Sandoval, C. Gonzales, H. Calcaterra; E. Herrera.

#TorneoApertura 🏆



Ellos saldrán a la cancha a defender nuestros colores en el encuentro de esta mañana por la Liga1 Movistar 💪🏽🔥#FuerzaCristal 🎽#FuerzaGanadora pic.twitter.com/pmNWCk2Hdy — Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 7, 2020

Carlos Stein: R. Ruíz; R. Miller, J. Rivas, J. Rostaing, J. Aguirre; J. Navarro, D. Manicero, J. Vargas, C. Mejía; L. Perea y A. Medrano

PREVIA

Con Emanuel Herrera como principal carta de gol, el combinado bajopotinto está obligado a ganar en casa tras dos empates consecutivos. El rival a vencer es el Carlos Stein, penúltimo en el Apertura con apenas un punto. El estadio Alberto Gallardo albergará dicho encuentro.

Roberto Mosquera, técnico de Cristal, ha mantenido su oncena bajo siete llaves durante la semana y recién se conocerá minutos antes del partido, pero hay algunos nombres que empiezan a tomar fuerza como son los casos de Nilson Loyola y Johan Madrid.

Loyola jugará por la banda izquierda y Madrid lo hará por la derecha. Horacio Calcaterra, el pensante en el cuadro rimense, se encargará de manejar los hilos. Arriba, Emanuel Herrera. El 'Tanque' suma dos dianas en la presente competición y sale por más.

Cabe destacar que otra de las sorpresas podría ser Ray Sandoval, quien ingresó bien en el empate ante César Vallejo y le "llenó" los ojos a Mosquera. Otro fijo en el once que mandará el estratega 'celeste' es Jorge Cazulo. Cristal apenas registra cinco unidades y está obligado a ganar en casa.

Carlos Stein, por su parte, es uno de los coleros de la competición y si no levanta cabeza se convertirá en uno de los candidatos a perder la categoría. El DT Orlando Lavalle pondrá su mejor oncena para quedarse con los tres puntos en el Gallardo.

"En jugadores profesionales la angustia es difícil. Esto no lo he notado en el plantel", puntualizó Mosquera en la previa al cotejo. Sporting Cristal recibe este sábado a Carlos Stein, a partir de las 11:00 a.m., por la fecha 6 del Torneo Apertura.

[César Vallejo 1-1 Sporting Cristal / Video: GOLPerú]

Alineaciones probables Sporting Cristal vs Carlos Stein

Sporting Cristal: R. Solís; Cabello, G. Chávez, J. Madrid, N. Loyola; J. Cazulo, J. Castillo, G. Távara, H. Calcaterra; C. Gonzales y E. Herrera.

Carlos Stein: R. Ruíz; O. Guerra, J. Rivas, J. Rostaing, J. Aguirre; D. Manicero, J. Vargas, C. Mejía, L. Perea; C. Preciado y A. Medrano.

Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carlos Stein

Argentina GolTV Latinoamerica

Bolivia GolTV Latinoamerica

Chile GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Colombia GolTV Latinoamerica

Costa Rica GolTV Latinoamerica

República Dominicana GolTV Latinoamerica

Ecuador GolTV Latinoamerica

El Salvador GolTV Latinoamerica

Guatemala GolTV Latinoamerica

Honduras GolTV Latinoamerica

Internacional Fanatiz International, GOLTV Play

México GolTV Latinoamerica

Nicaragua GolTV Latinoamerica

Panamá GolTV Latinoamerica

Perú Gol Peru, GolTV Latinoamerica

Estados Unidos Peru Magico

Uruguay GolTV Latinoamerica

Venezuela GolTV Latinoamerica, Peru Magico

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carlos Stein

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 11:00 a.m. (ET) / 4:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10: 00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5:00 p.m.

Dónde juegan Sporting Cristal vs Carlos Stein

Estadio Alberto Gallardo, se encuentra ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Es el fortín de Sporting Cristal. Cuenta con una capacidad 11 600 espectadores.

Ya toca ganar

El único triunfo de Sporting Cristal en el Torneo Apertura se dio el pasado 9 de febrero, cuando se impusieron 3-2 a Cusco FC con anotaciones de Sandoval, Herrera y Ortiz.

Cambio de posición

Con la vuelta de Nilson Loyola, Johan Madrid jugará por el lateral derecho y el primero mencionado lo hará por la banda izquierda. Mosquera quiere ganar terreno con jugadores rápidos y de buen pie.

Dónde ver partido por el Torneo Apertura

Si quieres VER la transmisión por Internet del Sporting Cristal vs Carlos Stein EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.