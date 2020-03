► Seguir GOLPerú EN VIVO, Universitario vs Alianza Lima 1-0 EN DIRECTO El Clásico

Ver Gol Perú EN VIVO Universitario vs Alianza Lima ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este domingo 8 de marzo se juega el partido por la Jornada 6 de la Liga 1. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Monumental de Ate y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

PRIMER TIEMPO

27' Jugada preparada en un córner, Butrón despeja de puños, Barco se queda con el balón en banda derecha y suelta el centro pasado que Aldo Corzo define con un cabezazo al piso para vencer a Leao.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO!

23' Gran interceptación de Santillán e iniciar la contra, pero se demora y habilita a Quintero cuando el panameño ya estaba en offside.

21' Alianza está mejor parado y Universitario ya no logra superar sus líneas con facilidad.

18' Falta de Salazar contra Hohberg para impedir que se gire.

15' Cambio en Alianza Lima: entra Aldair Salazar, sale Ascues.

14' Carlos Ascues no va más y pide su cambio.

13' ¡No pasa nada! El remate de Hohberg se estrella en la barrera.

11' Falta de Ballón contra Barco cerca del área.

9' Ascues queda sentido luego de ir a pelear un balón con Santillán.

7' Partido muy friccionado, la U está ganando por ahora las divididas, pero no está decidiendo bien en los últimos metros.

5' ¡Jugadón de Hohberg! Balón largo para el 'Enano', este supera con una huacha a Fuentes y luego saca un violento remate que Butrón desvía al córner.

4' Balón largo de Quina para Hohberg, el delantero se apresura y quiere pasar para Dos Santos, el balón se desvía en Fuentes y acaba en Butrón.

3' Muy impreciso Alianza en el arranque del partido.

2' Grosero error de Balboa en el pase atrás, pero finalmente cobran falta de Alonso contra su compatriota.

1' Arranca el partido en el Estadio Monumental.

Formaciones confirmadas Universitario vs Alianza Lima

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán; Barco, Alfageme, Guarderas; Quintero, Dos Santos y Hohberg.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Alianza Lima: Alianza Lima: Butrón; Mora, Fuentes, Rodríguez, Quijada, Gómez; Ascues, Ballón, Aguiar; Da Silva, Balboa.

Entrenador: Pablo Bengoechea.

13.35 horas - El conjunto de Universitario de Deportes hace su arribo al Monumental.

13.10 horas - El club Alianza Lima llegó al Estadio Monumental de Ate.

13.00 horas - Los hinchas de Universitario de Deportes se encuentra en el Estadio Monumental.

Clásico con mucho en juego. Universitario y Alianza Lima afrontan el partido por antonomasia del fútbol peruano con momentos similares y con la oportunidad de ganar un impulso a costa del máximo rival.

Ahora bien, en Alianza Lima el triunfo se antoja como necesario debido a que el futuro de Pablo Bengoechea pende de un hilo. El entrenador uruguayo se encuentra muy cuestionado por el Fondo Blanquiazul y todavía más por el estreno con derrota en la Copa Libertadores.

Si bien Bengoechea ya no cuenta con el respaldo de la actual directiva, es también el técnico el que ya no se siente a gusto y cuya salida se podría precipitar en los próximos sea cual sea el resultado del clásico ante Universitario.

En ese sentido, existen pocas certezas entorno al once que sacará Bengoechea en el Estadio Monumental. Lo que sí parece seguro es su apuesta por jugadores como Beto da Silva y Alberto Rodríguez, dos pedidos suyos y que han venido alternando con regularidad en los últimos partidos.

Universitario, por su parte, urge del triunfo en el clásico tras quedarse rezagado en las últimas fechas y permitir que Alianza Universidad le saque cinco puntos en la lucha por el título del Torneo Apertura 2020.

Ahora bien, aunque Alianza Lima no llega en su mejor momento al clásico, Gregorio Pérez quiere priorizar el orden en su equipo y por ello apostará por un mediocampo con tres volantes. En ese sentido, Jesús Barco desplazó a Donald Millán del once.

Luis Urruti será otro sacrificado respecto al once que empató por 3-3 ante Sport Boys. El uruguayo irá al banco para que Alejandro Hohberg sea el encargado de aportar desequilibrio en la delantera.

Además de Barco y Hohberg, la otra novedad en el once de Gregorio Pérez en el clásico será la vuelta de Federico Alonso. El central charrúa cumplió su fecha de suspensión y tomará el lugar del juvenil Brayan Velarde en la zaga central.

Alineaciones probables del Universitario vs Alianza Lima

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barco, Guarderas, Quintero, Hohberg y Dos Santos.

DT: Gregorio Pérez.

Alianza Lima: Rivadeneyra, Mora, Rodríguez, Quijada, Gómez, Ballón, Ascues, Cruzado, Balboa, Da Silva, Arroé.

DT: Pablo Bengoechea.

Universitario vs Alianza Lima: Horarios de todo el mundo

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima?

Universitario vs Alianza Lima juegan a las 3.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

¿Qué canal transmite Universitario vs Alianza Lima?

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoamérica.

Chile: Perú Mágico y GolTV Latinoamérica.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Costa Rica: GolTV Latinoamérica.

República Dominicana: GolTV Latinoamérica.

Ecuador: GolTV Latinoamérica.

El Salvador: GolTV Latinoamérica.

Guatemala: GolTV Latinoamérica.

Honduras: GolTV Latinoamérica.

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

México: GolTV Latinoamérica.

Nicaragua: GolTV Latinoamérica.

Panamá: GolTV Latinoamérica.

Perú: GOL Perú y GolTV Latinoamérica.

Estados Unidos: Perú Mágico.

Uruguay: GolTV Latinoamérica.

Venezuela: Perú Mágico y GolTV Latinoamérica.

Transmisión por el canal 14 de Movistar Deportes.

¿Dónde juegan Universitario vs Alianza Lima?

En el Estadio Monumental

Estadio Monumental de la U

El Monumental es un recinto deportivo propiedad del Club Universitario de Deportes. Se ubica en el distrito de Ate, al este de la ciudad de Lima, Perú. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja Sarries.​ Es el estadio de fútbol con la mayor capacidad en Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

¿En qué canal transmiten partido de Universitario hoy vivo?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica:

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

12.15 p.m. Atlético Grau vs San Martín

2.00 p.m. Universitario vs Alianza Lima

6.30 p.m. Binacional vs Sport Boys

2.00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Universidad

Tabla de posiciones fútbol peruano

Apuestas Universitario de Deportes vs Alianza Lima

Casa de apuestas: Doradobet

Universitario: 1.84

Empate: 3.50

Alianza Lima: 3.80

Casa de apuestas: Bwin

Universitario: 1.83

Empate: 3.40

Alianza Lima: 3.80

Casa de apuestas: Bet365

Universitario: 1.83

Empate: 3.40

Alianza Lima: 3.75

Pronóstico Universitario de Deportes vs Alianza Lima

Las apuestas están muy divididas. Ambos clubes no pasan por su mejor momento. Sin embargo, la U puede aprovechar el mal paso que tuvo Alianza Lima tras caer por 1-0 en la Copa Libertadores frente al Nacional uruguayo.

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Sin necesidad de sacar una cartulina amarilla, el árbitro puede expulsar al jugador si la falta es de gravedad.

Josepmir Ballón

Jugador de Alianza Lima.

José Carvallo

Jugador de la U.

Alberto Juniors Rodríguez

Futbolista de la U.

Luis Aguiar

Luis Aguiar Burgos es un futbolista uruguayo. Juega como mediocentro ofensivo y su equipo actual es el Alianza Lima de la Liga 1 de Perú. Es hermano del exfutbolista Carlos Aguiar.​

Alejandro Hohberg

Alejandro Hohberg González es un futbolista peruano-uruguayo. Juega como mediapunta y su equipo actual es Universitario de Deportes de la Primera División de Perú​. Es nieto de Juan Eduardo Hohberg, ex-jugador de Peñarol.

Aldo Corzo

Aldo Sebastián Corzo Chávez es un futbolista peruano Juega como lateral derecho y su equipo actual es Universitario de Deportes de la Liga 1.

Alexi Gómez

Edwin Alexi Gómez Gutiérrez es un futbolista peruano.​Juega como extremo izquierdo y su equipo actual es el Alianza Lima de la Liga 1 del Perú

