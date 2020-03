Alianza Lima: once de Pablo Bengoechea para el clásico ante Universitario | FOTOS

Alianza Lima urge de los tres puntos ante Universitario para darle vida a su entrenador, Pablo Bengoechea que se encuentra en la cuerda floja por la derrota en el debut de Copa Libertadores.

Ahora bien, el plantel está a muerte con Pablo Bengoechea y se lo demostrarán en el clásico en el Monumental. Lo mismo se puede decir del técnico uruguayo, que apostará por su núcleo fuerte y el sistema que ha sido su sello personal en la presente temporada.

Eso sí, aquello no significa no vaya a ver cambios respecto al once que jugó en Nacional. Bengoechea quedó conforme con el rendimiento de algunos revulsivos en el estreno en la Copa Libertadores y precisamente ellos se ganaron un lugar en el once titular para el clásico.

Joazhiño Arroé y Federico Rodríguez, los dos primeros cambios ante Nacional, se ganaron la titularidad ante Universitario y ocuparon el puesto de los jugadores a los que reemplazaron ante el club uruguayo: Luis Aguiar y Beto da Silva, respectivamente.

Con Adrián Balboa, Federico y Arroé, Pablo Bengoechea quiere poner en jaque a la defensa de Universitario, una a la que se le ha visto las costuras en las últimas fechas, tal como lo hicieron ver César Vallejo y Sport Boys.

Once de Pablo Bengoeche

En ese sentido, el once de Alianza Lima para el clásico ante Universitario será el siguiente: Rivadeneyra; Fuentes, Rodríguez, Quijada; Mora, Ascues, Ballón, Gómez; Balboa, Federico (Da Silva), Arroé.

El once de Gregorio Pérez para el Universitario vs Alianza Lima

Gregorio Pérez piensa en sacar este once de Universitario ante Alianza Lima: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barco, Guarderas, Quintero, Hohberg y Dos Santos.

Universitario vs Alianza Lima: Fecha, hora y canal del clásico del fútbol peruano

Universitario enfrentará este domingo 8 de marzo a Alianza Lima en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por GOL Perú.