Roberto Martínez: "Alianza hizo un Dream Team, pero hasta ahora no se ve al gran equipo"

Universitario enfrenta hoy (3:00 p.m.) a Alianza Lima en una nueva edición del clásico nacional y quién mejor para hablar del partido por antonomasia del fútbol peruano que aquellos que fueron sus principales protagonistas como Roberto Martínez.

En una entrevista con 'El Popular', el excapitán de Universitario rememoró sus épocas como jugador, sus grandes jornadas en los clásicos y unos detalles inéditos sobre lo que pudo ser y no fue en su carrera: vestir la camiseta de Alianza Lima.

¿Qué es jugar un clásico?

Es un partido diferente, especial, donde por más que un equipo venga mejor que el otro siempre hay un pronóstico reservado, el favoritismo queda de lado.

¿Cómo es la motivación?

Marca una semana antes por la motivación de afrontarlo de manera diferente y tras el partido se vive una semana feliz si ganas y, si pierdes, la pasas encerrado en casa por las bromas.

¿Cómo ves este clásico?

Alianza hizo un Dream Team, pero hasta ahora no se ve al gran equipo. En cambio, la “U” empezó bien, viene mejor en funcionamiento y en lo colectivo, pero no eso no garantiza nada.

¿Los clásicos fueron tus mejores partidos?

Sí, tuve suerte de anotar casi siempre y en partidos definitorios ante Alianza. Tengo buenos recuerdos de los clásicos.

¿Ese último clásico del 95 fue tu mejor partido?

No sé si el mejor, pero la gente lo recuerda. Fue un 27 de diciembre del 95 con un Estadio Nacional lleno. Ese año habíamos jugado cuatro clásicos, Alianza nos ganó tres y empatamos uno, pero el partido decisivo ganamos con gol mío.

¿Por qué te sentaste sobre la pelota en ese partido?

Fue una devolución al Churre Hinostroza, quien hizo lo mismo en el 6-3 que perdimos, pero nadie se acuerda. Le tiré un manazo y le dije que algún día se la iba devolver y sucedió en ese clásico.

ALIANZA Y LOS POTRILLOS

¿Es verdad que pudiste jugar por Alianza?

Pertenecía a la “U”, pero estaba a préstamo en San Agustín e integré selecciones juveniles donde compartí con los Potrillos de Alianza, que fallecieron en el Fokker. Ellos me hablaron para ir a Alianza. Su presidente, Agustín Merino, me citó en su oficina, pero fui para no pecar de malcriado, ya que mi intención era volver a la “U”. Cuando llegué a su oficina, era una funeraria, su negocio. Me asusté, di media vuelta y nunca ingresé a la reunión.

¿Una anécdota de los Potrillos?

Peleaban Sugar Ray Leonard con Thomas Hearns. Miraba la pelea con los Potrillos. Lucho Escobar era gracioso y tenía una gran personalidad. Cuando el presentador de la pelea dice “Estamos ante 25 mil personas en el Caesars Palace de Las Vegas…”. Lucho se para delante del televisor y dice: “A ellos lo ven 25 mil personas, a mí, el Potrillo Escobar, 45 mil personas en el clásico”. Se paró y se fue. No vio la pelea.

¿Te parece injusto el trato de la hinchada crema con Chemo del Solar?

Cuando te identificas con un club y en alguna época de jugador ibas a la barra, al ir a la vereda de enfrente lo ven como una traición y no ven el lado profesional. No creo que Chemo sufra mucho por eso.

¿Qué reflexión sobre la pelea de administraciones por manejar la “U”?

Es como si uno tiene un carro viejo, en mal estado, pero todos se mueren por manejarlo. Es extraño. Lo ideal sería comprar uno nuevo y olvidarse del problema. La “U” se tiene que vender. Ojalá aparezca una empresa o alguien para pagar la deuda.

Pero los hinchas no lo ven así.

Me da cólera cuando venden la idea que eso va contra la historia y tradición. Alianza y Cristal nos han sacado ventaja en lo institucional.

Gracias por la entrevista ¿y cómo queda el clásico?

Gana la “U” 2-1 con goles del Chato Araujo y del Chucho Torrealva. Ja, ja.