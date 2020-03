Roberto Siucho, ahora Xiao Taotao, estuvo en la tribuna alentando a Universitario [VIDEO]

Mientras Alianza y Universitario se fueron al descanso, las cámaras de televisión enfocaban a Roberto Siucho en la tribuna alentando a los merengues en el primer clásico del año. El ahora delantero de nombre Xiao Taotao llegó al Monumental junto a su traductor quien enseñó algunas palabras en chino.

“Llegó un proyecto del equipo a largo plazo (Shanghái Shenxin de la China League One) y ahora ya tengo el pasaporte chino”, dijo Roberto Siucho o Xiao Taotao como es conocido el el fútbol chino. “No se me viene a la mente jugar por China, pero si en algún momento pasa eso, lo evaluaré”, agregó en entrevista para Gol Perú.

Sobre el clásico, que Universitario lo gana parcialmente a Alianza Lima gracias al único gol de Aldo Corzo en la primera mitad, Roberto Siucho dijo estar: “Feliz por mis ex compañeros. La mayoría sigue acá, así que alentándolos. Siempre es un orgullo regresar a casa. Siempre extraño a la U"

Además, un detalle que no pasó desapercibido fue que el traductor de Roberto Siucho enseñó a todos los asistentes cómo se dice ¡Y Dale U! En chino.

Pero, Siucho no solo fue el protagonista, sino que también su traductor se robó el show en el Monumental al señalar que su plato favorito es sin duda el ceviche, a pesar que le preguntaron por el chifa. "Es top del mundo. El ceviche es el mejor del mundo. Chifa no es muy típico, pero me gusta más el ceviche".