Gregorio Pérez sobre renuncia de Bengoechea: "Para mí es un hermano y me da pena lo que ha pasado"

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario, lamentó la renuncia de Pablo Bengoechea en Alianza Lima tras el clásico. El estratega uruguayo saludó a su amigo y señaló que él ya vivió una situación similar en su larga trayectoria como DT.

"La verdad que para mí Pablo es como un hermano. Me da pena lógicamente que haya pasado lo que me está manifestando (la renuncia de Bengoechea). No puedo saber si lo ocurrido fue por este partido o por algo antes", explicó el entrenador 'crema' en conferencia de prensa.

Gregorio Pérez se enteró de la noticia por parte de los periodistas que acudieron a la conferencia. Al respecto, el profesor señaló que no conversó con Bengoechea en la previa del duelo con Alianza, pero que ahora lo llamará para darle su respaldo.

"No puedo profundizar sobre ese tema. No hablé con él antes porque no había necesidad. Nuestra amistad es profunda. Nos vamos a encontrar luego y vamos a disfrutar de la vida. Lo único que le digo es que me pone triste esta situación. Ahora lo voy a llamar lógicamente, al igual que Aguirregaray", sostuvo.

'Goyo' Pérez pidió prudencia tras la victoria

El entrenador uruguayo se mostró muy contento por ganar su primer clásico, pero pidió a los hinchas tomar el resultado con mesura pues aún falta un largo camino en el torneo.

"El país estaba en vilo, pasa en el continente con esta clase de partidos de equipos con historia. Hoy lo disfrutamos nosotros, el fútbol es así. Logramos la felicidad pero va nuestro respeto al rival. Tomamos esto con mesura y disfrutamos con respeto", señaló.

Universitario venció por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Monumental. El resultado pone a los 'merengues' en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos, solo dos por debajo de Alianza Universidad que juega el lunes.