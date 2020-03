Óscar Aguirregaray y su emotiva despedida de Alianza Lima tras perder el Clásico

La renuncia de Pablo Bengoechea agarró por sorpresa a muchos. Hasta a Óscar Aguirregaray. El ahora exasistente técnico de Alianza Lima se enteró de la renuncia del entrenador en plena conferencia de prensa y fue puro agradecimiento hacia quienes los cobijaron desde su llegada al fútbol peruano.

"El Perú nos ha tratado muy bien. Solo nos queda agradecer a los jugadores, principalmente. Esperamos que (a partir de ahora) a Alianza Lima se le den los resultados", afirmó Aguirregaray en la sala de prensa del Monumental.

Sobre la renuncia de Bengoechea, el adiestrador uruguayo evitó dar valoraciones. "Si Pablo lo decidió así, tiene todos sus motivos para hacerlo", explicó.

Ahora bien, antes de la renuncia del 'Profesor', Óscar Aguirregaray había deslizado la posible salida del comando técnico debido a los malos resultados de Alianza Lima en las últimas semanas.

"Pablo no vino a la conferencia debido a que fue expulsado. No sé lo que puede pasar. Cuando un equipo no funciona, si tenemos que irnos por el bien de Alianza, lo haremos. Sé lo que piensa, no esta para nada contento con los resultados. No estamos bien", indicó el profesional uruguayo.

"Cuando las cosas no salen, esto es así, hemos hecho muchas variantes y los resultados no se dan. Cuando eso pasa, el cuerpo técnico puede salir en beneficio de Alianza", remató Aguirregaray.

Felicitaciones al rival

El exasistente de Alianza Lima dejó la rivalidad en el campo y felicitó a Gregorio Pérez por el triunfo en el clásico. "Felicitamos a Universitario, a su técnico, gran persona, gran amigo", precisó.