Diego Rebagliati y su dura crítica a Bengoechea tras derrota en el clásico [VIDEO]

Universitario de Deportes derrotó a Alianza Lima y el cuadro íntimo se quedó sin entrenador. Tras ello, Pablo Bengoechea fue el punto de críticas por parte del comentarista de Gol Perú, Diego Rebagliati.

El cuadro de Alianza Lima sumó su segunda derrota consecutiva en menos de cuatro días si es que tomamos en cuenta que el pasado jueves en Matute los íntimos fueron derrotados ante Nacional de Uruguay en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

No solo a raíz de esta racha negativa sino que a lo largo de los primeros meses de este año se criticaron duramente los planteamientos de Pablo Bengoechea quien además de no encontrar un once ideal tampoco atinó en el planteamiento táctico.

El "Profe" apostó en este 2020 por un errático sistema de 3 zagueros, yendo en contra de su ya conocida y exitosa apuesta de cuatro zagueros, la cual le dio muchas alegrías a los victorianos en la era del entrenador uruguayo en las temporadas pasadas.

En el clásico de hoy, Bengoechea insistió con línea de tres, pero durante el partido realizó varios cambios. Esa situación fue advertida en la transmisión de Gol Perú por el comentarista Diego Rebagliati quien señaló que las variantes generaron que Aldair Fuentes rotará en cuatro posiciones distintas.

"Fuentes ha jugado de central por derecha, después pasó a jugar de seis, después pasó a jugar delante de Ballón y ahora regresa a jugar de central. Ha jugado en cuatro posiciones en 70 minutos", señaló Rebagliati.

Lo acontecido en el gramado del Monumental dejó sentado el mal momento del cuadro victoriano el cual vive una crisis de la cual sus hinchas esperan pueda salir lo más rápido posible.