Alianza Lima: Mario Salas es el objetivo del Fondo Blanquiazul para tomar el puesto de Bengoechea

Días nada fáciles son los que vive Alianza Lima. Sin poder cortar la mala racha en torneos internacionales y perder el clásico ante Universitario, llevaron a que Pablo Bengoechea opte por renunciar a su cargo de DT.

Además, los constantes temas extradeportivos y el rendimiento en el campo de juego generaron que los mismos hinchas de Alianza Lima critiquen al ahora extécnico y también jugadores ya que los resultados no se están dando.

El Fondo Blanquiazul, encargado de manejar las riendas en el cuadro victoriano, ya piensa en quién podría ser el nuevo estratega que logre sacar de este pozo a Alianza Lima. A pesar de que hay CV’s interesantes, lo cierto es que solo tienen mente en uno.

Se trata del chileno Mario Salas, quien hasta hace poco estaba en Colo Colo y fue cesado por malos resultados. El ‘Comandante’ se ha convertido en la obsesión del Fondo Blanquiazul para que asuma el puesto de DT.

Mario Salas y las razones por las que lo quieren en Alianza Lima

Mario Salas fue oficializado el 21 de diciembre de 2017 en Sporting Cristal. Tras una intensa pretemporada con los celestes, en el 2018 su equipo prácticamente fue una máquina de hacer goles consagrándose como campeón a fin de año tras vapulear a Alianza Lima tanto en los duelos de ida como de vuelta de la final por el título nacional.

Además de ello, el juego de Sporting Cristal destacó con creces. Tuvieron buen trato de balón, orden táctico y una marcada posesión de balón. Es por ello que Mario Salas es uno de los técnicos más queridos por los hinchas rimenses.

Pero eso no es todo, el ‘Comandante’ no anda con rodeos y si un jugador es indisciplinado o no muestra compromiso, no tiene problemas en borrarlo del plantel. Eso pasó en Colo Colo, en donde sacó a varios referentes como el ‘Mago’ Valdivia, el arquero Agustín Orión, entre otros.

Mario Salas y sus logros con Colo Colo

Si bien en el ‘Cacique’ las cosas no fueron como las planeó, acabó segundo en el torneo sureño del año pasado y en este 2020 lo sacó campeón de la Copa Chile tras vencer en la final a la Universidad de Chile.

Mario Salas | Lo que tiene a su favor

Luego de su abrupta salida del Colo Colo semanas atrás, ahora el DT se encuentra en calidad de libre y solo sería cuestión de pactar las reuniones para saber si le interesa la propuesta de dirigir a Alianza Lima.

Alianza Lima | Las otras dos opciones que se manejan

Si en caso no prospera lo de Mario Salas, el Fondo Blanquiazul tiene en la lista a otros dos reconocidos DT’s. Ambos argentinos.

El primero es Gabriel Heinze, quien hoy dirigirá su último partido con Vélez Sarsfield tras dejar en claro que no seguirá en el ‘Fortín’. El exjugador de la Selección Argentina no dio más detalles de su alejamiento de la institución.

El segundo es Gustavo Matosas, quien ha dirigido varios equipos alrededor del mundo. Incluso tuvo un breve paso por la Selección de Costa Rica. Su último club fue el Atlético San Luis saliendo por la puerta falsa al estar involucrado en temas de corrupción de jugadores.