Luis Aguiar sobre triunfo de la 'U': "se encontraron un gol en off side" [VIDEO]

Luis Aguiar regresó a Alianza Lima este año con la responsabilidad de ser el conductor del conjunto íntimo, sin embargo, el uruguayo no ha mostrado su mejor versión en lo que va del 2020 y el propio volante es consciente de ello.

Luego de caer en el clásico ante Universitario, el 'Canario' hizo un análisis del discreto rendimiento del conjunto blanquiazul. Jugadores de calidad hay, pero no destacan a nivel a colectivo.

"Estamos perdiendo y no estamos encontrando el juego que queremos. Tenemos que se responsables. Es difícil de explicar porque tenemos jugadores, pero no hemos encontrado el funcionamiento que nos ha pedido el entrenador y se nos ha complicado”, dijo el mediocampista de 34 años a GOL Perú.

Asimismo, el 'charrúa' resalta que el tanto de Aldo Corzo fue en posición adelantada, además, para salir de la crisis de resultados solo queda trabajar.

“Ellos encuentran un gol en una segunda pelota que fue off side. Pero perdimos un partido que no debimos perder. Es difícil explicar ahora”. “¿Cómo se sale de esto? Trabajando y tratando de ganar. Van dos años que no se gana y tampoco hay que hacer tanto drama”, agregó.

Alianza Lima tendrá dos partidos duros esta semana: el jueves visitará a Racing por Copa Libertadores y el domingo recibirá al Nacional por la Liga 1.





EL DATO

Alianza Lima marcha en la casilla 13 del Torneo Apertura, tras haber sumado solo siete puntos en seis jornadas.