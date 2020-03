EN VIVO conferencia de Bengoechea: "Siento vergüenza de lo que hemos hecho este año"

Sigue EN VIVO la conferencia de prensa de Pablo Bengoechea desde Matute en donde anuncia su salida de Alianza Lima. El DT uruguayo revelará todos los detalles que lo motivó a tomar una radical decisión de pedir su salida del club de La Victoria.

Pablo Bengoechea se despide de Alianza Lima

- "Agradecer a todos ustedes (prensa), a la institución, al Perú, a Lima, a Alianza, a los futbolistas. Muchos de ellos me han mandado mensajes en estas horas. Les agradezco, porque más allá del fútbol, es la parte humana lo más importante"

- "Todavía hay posibilidades (de lograr el título)".

- "Siento que me faltó la capacidad para convencer, pero no voy a hablar mal nunca de ningún futbolista. Ellos ya saben lo que pienso. No hemos logrado hacer las cosas bien. Alianza se tiene que despertar y yo no pudo despertarlos. Les dije a la directiva que llegue un entrenador que logre eso."

- "Nadie estaba bien. Nadie estaba cómodo. Lo que pasó ayer en el clásico, es uno de esos días, pero hay que seguir para adelante"

- "Me siento identificado con Alianza. Ojalá sigan apoyando al equipo como lo han hecho hasta ahora. El pedido a la gente es que siga apoyando a la institución. Estoy muy agradecido con la gente de Alianza."

- "Siento vergüenza de lo que hemos hecho este año"

- "Muchas veces en el fútbol hay resultados que cambian las cosas, pero acá no hubo resultados. Es culpa mía de no tener esa capacidad de lo que quise hacer entender de lo que yo quería"

- "No tengo conocimiento de todo lo que sucedo en el club. No he tenido problemas con la institución. Acá el problema es que desde el 5 de enero hasta que empezó la Copa, no vi lo que quería ver. Siento que mi discurso que cae en un lugar donde se escucha pero no se hace caso. No me gusta, por lo tanto, prefiero dar un paso al costado"

- "En Perú puedo trabajar en todos los equipos"

- "He aprendido a querer a la institución por eso he decidido quitarme"

- "Me quedo cuando llegué a Lima a trabajar a Alianza sin conocer a la institución. Puedo decir que en el Perú el clásico es Universitario vs Alianza Lima. Hay dos veredas y hoy puedo decir que estoy en la de Alianza"

- "Hubo falta de capacidad de convencer al plantel. El discurso ya no se escucha, cuando eso ocurre, el DT se tiene que ir"

- "Tengo una forma de vivir, de ser profesional, pero como técnico pienso que tiene que ser de uno modo. Un técnico debe adaptarse al plantel, no el plantel al técnico"

- "No quiero perjudicar más a Alianza Lima. Mi discurso ya no es el mismo. Lo más sano es dejar la institución"

- "No estoy en condiciones de trabajar con la fortaleza que se necesita. Espero que venga otro técnico a Alianza para cumplir con los objetivos que necesita"

- "No suelo echarle la culpa a nadie. Soy yo en que no me siento bien"

- "Con dolor, había planificado a hacer una buena Copa Libertadores, pero todo eso se ve trunco"

- "No me siento con fuerzas, con ánimo, a gusto en la institución, pero para no perjudicar a la situación doy un paso al costado"

- "El sábado tomé la decisión de irme, pero el me pidieron

- "Alianza Lima necesita otro entrenador, que los lleve con otro discurso"

- "He aprendido a querer muchísimo a la institución y la gente de Alianza. Me hicieron sentir muy bien. Hasta el 5 de marzo que empezó la Copa Libertadores no pude convencer al plantel de lo que queríamos, no l

- "En este tiempo tengo el gusto de ser amigos de muchas personas. He disfrutado mucho estar acá"

- "He tomado la decisión de no continuar en Alianza"

PREVIA

Como se sabe, el domingo a media noche, Alianza Lima anunció la salida mediante un comunicado de prensa. "El profesor Pablo Bengoechea renunció a la dirección técnica del Club. Los detalles de esta decisión han sido explicados tanto a las autoridades deportivas del club como a los representantes del Fondo Blanquiazul que preside la Junta de Acreedores de la institución íntima. En el más breve plazo se dará a conocer los nombres de las personas que asumirán la conducción del primer equipo".

La renuncia no fue tomado de forma apresurada por Pablo Bengoechea. El técnico venía meditando dar un paso al costado desde hace ya varios días por distintos factores, que será finalmente él mismo quien aclare su salida del club Alianza Lima.

