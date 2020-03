Pablo Bengoechea tras dejar Alianza Lima: "No pude convencer al plantel de lo que quería hacer"

Pablo Bengoechea decidió renunciar al Club Alianza Lima tras los malos resultados obtenidos en el arranque de la temporada 2020. Por esta razón, 'El Profe' realizó una conferencia de prensa para despedirse del pueblo 'blanquiazul'.

Antes de comenzar con las preguntas, Pablo Bengoechea tomó la palabra para mostrar su incomodidad por la actual situación que atraviesa Alianza Lima. "He decidido no continuar en Alianza (Lima). Conocí (en Alianza Lima) a gente muy buena y me siento identificado con la institución", señaló.

En tanto, eso no es todo. Pues el experimentado estratega uruguayo lanzó más de una autocrítica. Bengoechea enfatizó que no tuvo la capacidad para cumplir con las expectativas generadas por los hinchas 'íntimos'.

"Este año empezó la temporada con muchísima ilusión y hasta el 5 de marzo, que empezó la Libertadores, no pude convencer al plantel de lo que quería hacer. No logramos tener claro lo que hay que hacer para defender una institución tan grande", expresó Pablo Bengoechea.

Los números de Bengoechea en el 2020

En total, la versión Alianza Lima 2020 de Bengoechea registró dos triunfos, cuatro derrotas y un empate. 5 goles a favor y 9 en contra.

Alianza Lima 2-3 A.Universidad (Torneo Apertura)

Carlos A. Mannucci 1-1 Alianza Lima (Torneo Apertura)

Alianza Lima 1-0 Atlético Grau (Torneo Apertura)

Ayacucho FC 2-0 Alianza Lima (Torneo Apertura)

Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal (Torneo Apertura)

Alianza Lima 0-1 Nacional (Copa Libertadores)

Universitario 2-0 Alianza Lima (Torneo Apertura)

Renuncia de Pablo Bengoechea

"El profesor Pablo Bengoechea renunció esta tarde a la dirección técnica del Club Alianza Lima. Los detalles de esta decisión han sido explicados tanto a las autoridades deportivas del club como a los representantes del Fondo Blanquiazul que preside la Junta de Acreedores de la institución íntima. En el más breve plazo se dará a conocer los nombres de las personas que asumirán la conducción del primer equipo", manifestó Alianza Lima en un comunicado.