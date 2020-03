Pablo Bengoechea: "Para no perjudicar a la institución doy un paso al costado"

Pablo Bengoechea se despidió del pueblo blanquiazul. En una rueda de prensa, el último (por el momento), el estratega uruguayo reveló los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado de Alianza Lima.

"No me siento con fuerzas, con ánimo a gusto, para no perjudicar a la institución doy un paso al costado", expresó el entrenador uruguayo.

Con un mensaje directo y preciso, Pablo Bengoechea indicó que Alianza Lima necesita un nuevo entrenador para salir de este mal momento deportivo. El profesor aseguró que su discurso ya no era aceptado por el plantel.

“Lo que Alianza necesita es otro entrenador, que llegue con otro discurso. Porque el mío ya no se escucha”, indicó el estratega uruguayo.

Alianza Lima | Pablo Bengoechea y su mensaje sobre dirigir en otro club

Consultado sobre lo que vendrá en adelante para él y de la posibilidad de dirigir en otro club peruano, Pablo Bengoechea dijo que no podría estar en la esquina contraria. "Me voy entendiendo que el clásico es Alianza y Universitario. Que puedo volver más adelante, pero tengo claro que nunca voy a jugar un clásico enfrentando a Alianza".