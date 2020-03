Pablo Bengoechea evitó responder incómoda pregunta sobre Jean Deza [VIDEO]

Pablo Bengoechea se presentó en conferencia de prensa y anunció los motivos por los que decidió alejarse de Alianza Lima, club al que sacó campeón en 2017 y subcampeón en 2018 y 2019. De acuerdo con el uruguayo, no convenció al plantel y esa fue la causa de los malos resultados.

"Se empezó la temporada con mucha ilusión. No tuve la capacidad de convencerlos. No quiero perjudicar más a Alianza Lima", señaló Pablo Bengoechea al referirse sobre los motivos que lo llevaron a poner fin a su vínculo laboral con el conjunto blanquiazul.

Durante la conferencia, un periodista le preguntó sobre Jean Deza, jugador que quedó fuera de la lista de convocados por Pablo Bengoechea debido a sus constantes casos de indisciplina.

El entrenador prefirió no hablar sobre Jean Deza y evadió la pregunta. "De un futbolista individualmente no me voy a referir porque no creo que haya ningún jugador para que una campaña sea buena o mala. Este año no hemos convencido al plantel", dijo el exentrenador de Alianza Lima.

Posteriormente, Pablo Bengoechea reafirmó que los campeonatos no se logran por el sacrificio de un solo jugador. "Yo no creo que ganes un torneo por un futbolista. Sí creo que cuando se logran buenas campañas todo debe funcionar bien y en lo que va a este año, no ha funcionado bien. Por eso pienso que lo mejor es cambiar de entrenador", agregó.

Recordemos que Pablo Bengoechea renunció como entrenador de Alianza Lima luego de perder 2-0 ante Universitario. El uruguayo no había iniciado bien el año y creyó que lo mejor era alejarse del plantel.