Sporting Cristal vs Alianza: día, hora y canal en el Alberto Gallardo por la fecha 8

Alianza Lima y Sporting Cristal no viven un presente como lo esperado. Por un lado en tienda rimense, Roberto Mosquera aún no sabe lo que es ganar tras la salida de Manuel Barreto, mientras que, el club de La Victoria perdió el clásico y también se confirmó la salida del técnico Pablo Bengoechea.

Sobre Sporting Cristal , el equipo de Roberto Mosquera se encuentra en las últimas cuatro posiciones tras haber sumado apenas 5 puntos en seis jornadas disputadas. Los celestes urgen de triunfos para empezar a escalar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, antes de enfrentar a Alianza Lima, Sporting Cristal tendrá como rival a Sport Boys, mientras que Alianza Lima jugará tres exigentes partidos. Primero con Racing en Argentina por la Copa Libertadores, luego con Binacional en Matute, después con Mérida en Venezuela y finalmente se dará el ansiado clásico moderno.

Ahora bien, el Sporting Cristal vs Alianza Lima se estarían enfrentando el domingo 22 de marzo a las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. Si bien es cierto aún no se ha confirmado por la propia Liga 1, es lo más probable porque el Estadio Nacional no estará disponible para esas fechas.

¿Por qué el Estadio Nacional no albergaría el Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Se sabe que el coloso del José Díaz ya cuenta con todos los papeles en regla, pero el tema es que también se está cuidando el gramado para los partidos de la Selección Peruana de cara al inico de las Eliminatorias donde Perú enfrentará a Paraguay el 26 en Asunción y a Brasil el 31 en Lima.

Programación fecha Liga 1

Cantolao vs Universitario

San Martín vs Municipal

Sport Boys vs Sporting Cristal

Sport Huancayo vs UTC

Cesar Vallejo vs Melgar

Alianza Lima bs Binacional

Llacuabamba vs Ayacucho FC

Carlos Stein vs Real Garcilaso

Alianza Universidad vs Carlos Mannucci

Cienciano vs Atlético Grau

Programación fecha 8 Liga 1

Real Garcilaso vs Sport Boys

Universitario vs San Martín

Ayacucho FC vs Sport Huancayo

Binacional vs Cantolao

Municipal vs Cienciano

Mannucci vs Llacuabamba

Atlético Grau vs Alianza Universidad

Sporting Cristal vs Alianza Lima

UTC vs Cesar Vallejo

Melgar vs Carlos Stein