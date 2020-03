Alianza Lima confirmó el comando técnico que estará al cargo del equipo para la Libertadores

Alianza Lima no tiene tiempo para lamentar. El jueves 12 de marzo visita a Racing por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Guillermo Salas estará a cargo interinamente de la dirección técnica del primer equipo.

Jaime Duarte es otro de los nombres que conforma el comando técnico. El exjugador viene trabajando en las divisiones menores de Alianza Lima y ahora deberá afrontar este importante reto para el cuadro blanquiaul.

"Con Guillermo Salas estaremos viajando junto al plantel a Buenos Aires. Vamos para apoyar en la parte técnica del equipo. Estamos para colaborar con nuestra querida institución siempre. Arriba Alianza ayer, hoy y siempre", escribió Duarte en su cuenta de Twitter.

Con la salida de Pablo Bengoechea, la directiva de Alianza Lima viene buscando a la persona idónea que pueda asumir el proyecto deportivo. Hay varios nombres en la agenda y en los próximos días se conocerá al comando técnico.

Mario Salas y las razones por las que lo quieren en Alianza Lima

Mario Salas fue oficializado el 21 de diciembre de 2017 en Sporting Cristal. Tras una intensa pretemporada con los celestes, en el 2018 su equipo prácticamente fue una máquina de hacer goles consagrándose como campeón a fin de año tras vapulear a Alianza Lima tanto en los duelos de ida como de vuelta de la final por el título nacional.

Además de ello, el juego de Sporting Cristal destacó con creces. Tuvieron buen trato de balón, orden táctico y una marcada posesión de balón. Es por ello que Mario Salas es uno de los técnicos más queridos por los hinchas rimenses.

Pero eso no es todo, el ‘Comandante’ no anda con rodeos y si un jugador es indisciplinado o no muestra compromiso, no tiene problemas en borrarlo del plantel. Eso pasó en Colo Colo, en donde sacó a varios referentes como el ‘Mago’ Valdivia, el arquero Agustín Orión, entre otros.