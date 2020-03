Joazinho Arroé reconoció que Bengoechea se fue de Alianza por indisciplinas de Jean Deza

Pablo Bengoechea sorprendió a más de uno al renunciar a su cargo como entrenador de Alianza Lima minutos después de haber perdido el clásico ante Universitario. Los resultados no acompañaron al uruguayo, motivo por el que decidió dar un paso al costado.

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea aseguró que todo es su culpa porque no pudo controlar al grupo. "No logré convencer al grupo de cómo hay que jugar un campeonato tan importante como el peruano y tan importante como la Libertadores. Siento que se me escucha, pero no se me hace caso. Es un tema mío, no me siento en la capacidad. No me gusta lo que ocurrre. Prefiero dar un paso al costado porque si me quedo acá no voy a ser yo, y no sé no ser yo", señaló.

Horas después de la despedida de Pablo Bengoechea, Joazinho Arroé contó más detalles sobre los motivos que habrían generado la renuncia del entrenador. Todo apunta a que el 'profe' se habría cansado de las constantes indisciplinas de Jean Deza.

"Se habrá cansado de que se esté hablando de otra cosa que no sea lo futbolístico. Es lamentable, pero ya es cosa de Jean. No soy nadie para juzgar. Todas estas cosas han afectado un poco al grupo, se ha visto reflejado dentro de la cancha y se ve reflejado en la salida del profe seguramente", contó Joazinho Arroé.

Recordemos que en lo que va del año Jean Deza ha protagonizado cuatro ampays. En el primero se le ve bebiendo con Carlos Ascues, en el segundo en una discoteca con la modelo Shirley Arica, luego fue captado en la fiesta de Olinda Castañeda y recientemente fue visto con la 'Chica Realidad' en una playa del sur.

En las recientes imágenes, Jean Deza aparece fumando, bebiendo cerveza y en un supuesto estado de ebriedad. Asimismo, el futbolista oficializó a Shirley Arica como su pareja.