Aldair Rodríguez, figura de Binacional, reveló por qué dejó Alianza Lima

El gran momento que vive Binacional cuenta con un gran culpable: Aldair Rodríguez. El moreno atacante lleva 6 goles (5 por Liga y 1 por Copa) en el 2020, se confirma como un atacante total fecha a fecha y viene sumando credenciales para una posible convocatoria a la Selección Peruana más pronto que tarde.

A sus 25 años, Aldair Rodríguez sabe lo que es vivir las muchas caras del fútbol. Ser catalogado como promesa, no cumplir las expectativas, salir por la puerta de atrás de un club e ir creciendo a paso lento para confirmarse hoy como uno de los atacantes del momento y contar con muchos argumentos para dar el salto al exterior.

En una entrevista con GOL Perú, el "22" de Binacional habló sobre frustrada etapa en el club del que surgió. "No seguí en Alianza Lima por decisiones técnicas. No tenía continuidad y busqué un equipo en donde pueda jugar más para ir creciendo", precisó.

Aldair Rodríguez no negó que la Selección Peruana es su sueño, pero que hoy solo piensa en seguir creciendo en Binacional. "Es un tema que las personas me han comentado por el momento que vivo. Yo voy paso a paso haciendo las cosas bien. Si se da la oportunidad estaré contento. Y si no, trabajaré duro para tener la chance", afirmó.

En ese sentido, el atacante peruano reveló los próximos objetivos de su carrera. "Me gustaría mucho jugar en la selección, que es uno de mis más grandes sueños, y segundo, jugar en el extranjero. Espero jugar muchos años afuera y progresar en esta carrera", sentenció.

Los números de Aldair Rodríguez en 2020

Apenas cinco fechas le han bastado a Aldair Rodríguez para demostrar que el 2020 puede ser el año de su explosión futbolística. El atacante de Binacional anotó 11 goles en 32 juegos de la pasada Liga 1. Ahora bien, en la presente, lleva 5 anotaciones en igual cantidad de partidos y con el añadido de dar dos asistencias. En el curso anterior aquella faceta suya brilló por su ausencia. No hizo famoso a ningún compañero en el torneo local.