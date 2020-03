Víctor Hugo Marulanda sobre técnico de Alianza Lima: "queremos tenerlo listo esta semana"

Alianza Lima sigue en la búsqueda de un reemplazo para Pablo Bengoechea. El director deportivo del club íntimo, Víctor Hugo Marulanda, cree que la contratación del nuevo entrenador se puede cerrar en el transcurso de esta semana.

El trabajo del área deportiva blanquiazul comenzó apenas 'Bengo' les comunicó su intención de irse, el viernes de la semana pasada, previo al clásico.

"Desde el momento en que el 'profe' Pablo (Bengoechea) dijo no continuar, inmediatamente activamos ese trabajo de selección y captación del entrenador. Ojalá que sea lo más pronto posible para el bien del club. Hemos charlado con varios de ellos (en Chile, Argentina) y queremos esta semana dejar el tema listo", dijo el directivo colombiano a Radio Ovación.

Recordemos que los candidatos que suenan fuerte son Roberto Zielinski, Jorge Luis Pinto y Mario Salas, este último es el que más cerca estaría de enfundarse el buzo del conjunto victoriano según las últimas informaciones.

Marulanda también se refirió al tema de Jean Deza. Su declaración sobre el 'Ratón' parece lapidaria, asegurando que el club lo ha querido ayudar para superar sus problemas extradeportivos, pero el delantero no ha colaborado.

"Le hemos ayudado con muchos temas no solo en lo futbolístico, sino que en lo extrafutbolístico se le dio una mano muy grande. Pero como dicen los expertos, si la persona no quiere dar el paso, no quiere que lo apoyemos será muy difícil. Hemos hecho muchas cosas para que él salga adelante, lamentablemente no ha querido. Por sus comportamientos cada vez nos muestra que no quiere estar", agregó.

EL DATO

Alianza Lima jugará este jueves ante Racing en Avellaneda por Copa Libertadores. Dirigirán interinamente Guillermo Salas y Jaime Duarte.