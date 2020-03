Marulanda sobre Jean Deza: "No ha querido tomar la decisión de cambiar"

Alianza Lima da por perdida la batalla por Jean Deza. Pese a los esfuerzos para ganarle su fichaje a Sporting Cristal y los posteriores y reiterados consejos, Víctor Hugo Marulanda encarnó y sintetizó la opinión de la dirigencia del club victoriano sobre el atacante chalaco: es una causa perdida.

"Invertimos mucho tiempo hablando con Jean Deza y él no ha querido tomar la decisión de cambiar", explicó el director deportivo de Alianza Lima a 'Las Voces del Fútbol'.

El atacante de 26 años, actualmente suspendido sin goce de haber, podría salir de Alianza Lima en los próximos días según la administradora temporal de la institución. "Concluida la sanción, se realizará los procedimientos correspondientes para continuar con las siguientes acciones", anticipó Kattia Bohorquez en redes sociales.

Ahora bien, Marulanda no se quedó corto en referencia a Deza y lamentó que el jugador no quiere dar el paso de ser un profesional a carta cabal. "Le hemos ayudado con muchos temas no solo en lo futbolístico, sino que en lo extrafutbolístico se le dio una mano muy grande. Pero como dicen los expertos, si la persona no quiere dar el paso, no quiere que lo apoyemos será muy difícil", detalló en una entrevista con 'Hora Punta' de Radio Ovación.

"Hemos hecho muchas cosas para que él salga adelante, lamentablemente no ha querido. Por sus comportamientos cada vez nos muestra que no quiere estar", sentenció el dirigente de Alianza Lima.

Jean Deza fue protagonista de diversas salidas nocturnas desde su llegada a Alianza Lima a comienzos de año. La tercera le valió perder la confianza de Pablo Bengoechea y la cuarta su suspensión del club victoriano. Las palabras de Marulanda no hacen más que confirmar que la dirigencia trabaja la forma de rescindir el contrato firmado hasta 2021.

Jean Deza, nuevamente sin pena ni gloria

Tal cual su primera etapa en 2015, Jean Deza dejará de ser jugador de Alianza Lima tras un nivel muy discreto pese a sus innegables condiciones. Apenas jugó tres partidos y no anotó goles ni dio asistencias. En su primera etapa disputó 12 juegos y tampoco dejó su marca goleadora.