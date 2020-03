Alianza Lima: todo lo que debes saber sobre el fichaje de Gabriel Costa y Esteban Pavez

Mario Salas ya alista las maletas para llegar a la capital y ser presentado en Alianza Lima por todo el 2020. El ex Colo Colo no quiere perder el tiempo y llegará con dos jugadores de su confianza para poder pelear el Torneo Apertura, el cual, no cree que este perdido.

El entrenador chileno dejó un grato recuero en el fútbol peruano, pues su Sporting Cristal del 2018 salió campeón regalando un gran nivel futbolístico. Sin embargo, en Colo Colo la historia fue distinta y no pudo asentarse nuevamente en el balompié chileno forzando su salida del ‘Cacique’ solo unas semanas atrás.

Ahora, y ya pensando en Alianza Lima, Mario Salas ya piensa en los refuerzos que podría traer al cuadro blanquiazul para mejorar lo hecho en lo que va de este 2020. En este marco, Líbero pudo conocer que el entrenador Mapocho pretende traer a un jugador que ya conoce de Colo Colo y que hoy pasea su fútbol por el medio oriente.

Se trata de Esteban Pavez, volante de mixto con mayor tendencia a la marca, de 29 años que nació futbolísticamente en el ‘Cacique’ y que actualmente se encuentra jugando en el Al-Nasr de los Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista chileno dio el salto al medio oriente a mediados del 2019 luego de su tercera etapa con Colo Colo. En Al-Nsar, Pavez lleva convertido dos goles y ya fue campeón de la Copa del Golfo luego que su equipo venciera en la final de este torneo al Shabad Al-Ahly por 2-1.

Esteban Pavez posee una gran agresividad en la marca, precisión en el pase y además suele desdoblarse para pasar al ataque y generar peligro en el arco rival. Con sus características, podría ser de gran aporte para Alianza Lima considerando que Carlos Ascues y Josepmir Ballón aún no muestra en el nivel que los llevó a la Selección Peruana.

Referente de Colo Colo arremetió contra Mario Salas tras su salida del club chileno

“La salida de Mario pasó por el tema de los resultados y en todos los planteles, cuando un técnico se va los jugadores se descomprimen un poco, pero si tú me preguntas si siento que jugamos mejor, creo que en el partido de ayer si se notó que jugamos mejor que cuando estábamos con él”, sentenció el atacante.

