Víctor Cedrón: "No nos va a matar el coronavirus, pero sí la ignorancia"

Víctor Cedrón, jugador de la César Vallejo, se manifestó a través de Facebook tras el orden de aislamiento obligatorio y el estado de emergencia que decretó el presidente Martín Vizcarra por el coronavirus.

El futbolista hizo un fuerte llamado de atención contra aquellos peruanos que no han acatado las medidas de prevención y también los culpó de una posible expansión del coronavirus.

"Cuando aumenten los casos de manera exponencial en Perú y esto se haga incontrolable, recuerda bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud, no fueron los bomberos ni Essalud", expresó Víctor Cedrón vía Facebook.

Posteriormente dedicó fuertes palabras a los que han salido a las calles a pesar del aislamiento obligatorio. "No nos va matar el coronavirus, pero si la ignorancia y la falta de empatía. Y si te contagias y llamas al 113 para que te hagan tu examen y no llegan rápido, no comiences a rajar de lo mal que te atendieron y publicar idioteces en redes", agregó.

El jugador de César Vallejo también sostuvo que si la economía peruana se ve afectada en los próximos días no será por culpa del coronavirus sino de las personas que hicieron caso omisa a las medidas de Martín Vizcarra.

"Recuerda que el único culpable eres tú y tu maldita ignorancia. También recuerda que si la cosa se pone fea, la economía peruana se frenará aun más y eso, querido vivazo, es culpa tuya por no seguir las indicaciones que te vienen repitiendo por todos los medios de comunicación", finalizó.