Alianza Lima: Gol Perú transmitirá el choque ante C. Unidos que le dio el título en 2017

La Liga 1 2020, al igual que los demás torneos del mundo, ha paralizado sus acciones debido al peligro avance del coronavirus en el Perú. Martín Vizcarra decretó el aislamiento social obligatorio en todo el territorio nacional para frenar el brote y evitar un mayor número de infectados en nuestro país.

Por ello, el fútbol en nuestro país atraviesa por una pausa obligada por lo que Gol Perú viene transmitiendo lo mejor de su archivo para mantener activa su programación. Y para suerte de los hinchas de Alianza Lima, dicho canal emitirá aquel encuentro que les devolvió la gloria luego de 10 años siendo ajena.

Se trata del choque ante Comerciantes Unidos en la fecha final del Toreo Clausura del 2017 el cual le dio el título de campeón nacional de aquel año que le venía siendo esquivo desde el 2006. Aquel equipo dirigido por Pablo Bengoechea no necesitó de una final para proclamarse como el mejor al ser el ganador de los dos torneo en disputa.

⚽️ 14:00 - Universitario vs Alianza Lima (Copa Movistar 2016)



⚽️ 16:00 - Alianza Lima vs Sporting Cristal (Copa Movistar 2018)



⚽️ 19:00 - Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (Copa Movistar 2017)



