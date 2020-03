Universitario y el partido concursal que se sigue jugando

La Liga 1 Movistar entró en para y todavía se reanudará a inicios de abril, pero hay un partido que todavía se sigue jugando y se trata del proceso concursal que atraviesa el Universitario de Deportes.

Carlos Moreno es reconocido como el nuevo administrador del cuadro 'crema' por Indecopi, pese a que Raúl Leguía, de Solución y Desarrollo, afirma que ello no tiene validez porque no hay firma. ¿Entonces?

Con información del diario La República, Carlos Moreno es reconocido por Indecopi como el nuevo administrador de Universitario, pese a que el mismo ente mencionado le quitó su registro.

Según la Resolución N° 1614-2020/CCO, Moreno no cumplió con los requisitos establecidos por la ley, por lo que Indecopi se vio obligado a quitarle el registro otorgado para desempeñarse como administrador.

Sin embargo, ese mismo ente asegura que Carlos Moreno es provisionalmente administrador, debido a la Junta de Acreedores que se realizó el pasado 14 de febrero de 2020 donde fue asignado, hasta que se establezca una nueva.

Ante ello, Raúl Leguía se pronunció del proceso concursal e indica que ello no tiene validez porque no hay firma. "Es una carta apócrifa porque no tiene firma. Moreno ya no tiene registro en Indecopi, que nos ha metido nuevamente en este tema. Si no lo reconocen con el registro, deben declarar la nulidad de la junta, pero han sido incongruentes".

Es preciso mencionar que todo esto se resolverá cuando se levante el estado de emergencia y se convoque nuevas Juntas de Acreedores. Hay pendiente una de marzo y otra a inicios de abril. Carlos Moreno asegura ser el administrador 'crema', pero Leguía lo desmiente.

EL DATO:

Universitario buscará consagrarse con su estrella 27 luego de siete años.