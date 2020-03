Clásicos del 2018 y los otros partidos que transmitirá hoy GOL Perú

Alianza Lima fue ampliamente superior sobre el club Universitario de Deportes durante todo el 2018, año que dejó también grandes partidos como fue el choque entre 'blanquiazules' y 'rimenses' en la final (ida) de aquella temporada.

Pero también hubieron otros que quedaron grabados en la memoria de los peruanos, como los fueron el San Martín vs Alianza Lima del 2019 por la Copa Movistar y el Alianza vs 'U' del 2017. 'Checa' la programación completa que preparó GOL Perú para hoy 19 de marzo.

Bien dicen que recordar es volver a vivir, y por eso GOL Perú seleccionó aquellos partidos memorables entre los años 2018 y 2019. Clásicos del fútbol peruanos y encuentros que sacaron chispas por la Copa Movistar. Así que no salgas de tu casa y prende la TV.

La jornada empieza desde las 9:00 a.m, con el partido entre Ayacucho FC vs Universitario por la Copa Movistar 2018. Posteriormente, desde las 11:00 a.m., se repetirá el Universitario vs Alianza Lima por la Copa Movistar de ese mismo año.

A las 2:00 p.m., se repetirá el Alianza Lima vs Universitario por el Torneo del Inca 2018. El conjunto 'blanquiazul' se impuso 2-0 sobre los 'cremas' con doblete de Alejandro Hohberg, hoy jugador del combinado 'merengue'.

A partir de las 7:00 p.m., GOL Perú transmitirá el choque de ida entre Alianza Lima vs Sporting Cristal para definir al campeón del 2018. Por último, la programación cierra con el Alianza Lima vs Universitario del 2017. ¡Imperdible!

PARTIDOS DE HOY

Ayacucho FC vs Universitario 9:00 a.m.(Copa Movistar 2018)

Universitario vs Alianza Lima 11:00 a.m.(Copa Movistar 2018)

Alianza Lima vs Universitario 2:00 p.m. (Torneo del Inca 2018)

San Martín vs Alianza Lima 4:00 p.m. (Copa Movistar 2019)

Alianza Lima vs Sporting Cristal 7:00 p.m. (Copa Movistar 2018 / final ida)

Alianza Lima vs Universitario 10:00 p.m. (Copa Movistar 2017)

EL DATO:

Alianza Lima no le pudo ganar ningún clásico al "compadre" a lo largo del 2019.