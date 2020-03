Alberto Rodríguez y su ardua rutina de entrenamiento en cuarentena por coronavirus [VIDEO]

Alberto Rodríguez quiere presentar su mejor versión en Alianza Lima cuando se reanude la Liga 1, por lo que ha decidido someterse a un duro régimen de entrenamiento para aprovechar de la mejor manera esta cuarentena, así lo mostró el club blanquiazul en sus redes sociales.

El ex jugador de Universitario de Deportes se prepara muy duro para no perder el ritmo y mejorar su rendimiento, pues en los últimos partidos que disputó con Alianza Lima, su actuación no logró convencer del todo a los hinchas.

El club íntimo publicó un mensaje en su cuenta de instagram, donde destacaba el trabajo del 'Mudo' en este periodo: "Nuestro jugador, Alberto Rodríguez. continúa la preparación indicada por el club desde su casa. Porque no paramos, siempre acatando las medidas de cuidado y prevención”.

Vale recordar que Alberto Rodríguez llegó a Alianza Lima en el último mercado de fichajes, luego de una sonada salida de Universitario, club donde jugó las últimas temporadas.

¿Cuándo vuelve la Liga 1?

La Liga 1 se vio suspendida abruptamente por el coronavirus hasta el 30 de marzo, sin embargo, está fecha no se haría efectiva de propagarse el COVID 19 en territorio nacional.