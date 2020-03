Roberto Mosquera manda mensaje contra el coronavirus: "La pelota está en nuestra cancha"

El fútbol ha parado pero sus personajes no. Es así que Roberto Mosquera, el entrenador de Sporting Cristal, envió un mensaje de apoyo a todos los peruanos en esta lucha contra el coronavirus, que viene afectando a todo el planeta.

A pesar de las indicaciones de quedarse en casa, hay quienes se saltan las normas de prevención y se exponen al peligro, pudiendo contagiar a más gente. Por esa razón, el cuadro cervecero compartió en su perfil de Twitter, el video de Roberto Mosquera.

“¡Escucha las declaraciones post partido de nuestro director técnico, Roberto Mosquera!”, se lee en la descripción de la publicación del cuadro celeste, que va acompañada de la frase: “Yo me quedo en casa”.

“Hoy hicimos un partido inteligente frente a un buen rival. Creo que también estamos haciendo un buen partido frente al coronavirus, pero creo que podemos hacerlo mejor. No olvides que, el aislamiento social es fundamental para no propagar el virus. No te olvides de lavarte las manos y usar mascarillas para evitar el contagio. Depende de todos nosotros derrotar al coronavirus. La pelota está en nuestra cancha”, señala en el video.

Este metraje, evidentemente, fue realizado con el fin de concientizar a la sociedad. Ya que, aún hay quienes no toman todas las medidas necesarias, no solo quienes salen en horario prohibido, sino también quienes aún no usan mascarilla, o los adultos mayores que se exponen innecesariamente al COVID-19.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en la Liga 1?

El club cervecero no ha tenido para nada un buen comienzo de año. Se ubican en la decimoséptima casilla con tan solo 5 puntos. Los celestes cuentan con apenas una victoria y no parecen levantar cabeza.

La llegada de Roberto Mosquera no cambió mucho los resultados para Sporting Cristal. Sin embargo, esta forzada pausa de la Liga 1, podría hacer que el cuadro de La Florida vuelva con un semblante distinto.