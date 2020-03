Edson Tortolero y su mensaje a los hinchas de Universitario tras las muestras de cariño [VIDEO]

Edson Tortolero, atacante del Carabobo, fue un dolor de cabeza para los zagueros Federico Alonso y Nelinho Quina en el choque de ida frente a Universitario por la primera fase de la Copa Libertadores. El venezolano se mandó con un golazo en Puerto Ortaz.

La suerte no le sonrió al cuadro llanero en la vuelta y le tuvo que decir adiós a la competencia de forma tempranera. Tortolero no solo se llevó de recuerdo la camiseta intercambiada con Alberto Quintero, sino también las muestras de cariño de los hinchas 'cremas', a quienes les dedicó unas emotivas palabras.

Edson Tortolero, hace un par de días, fue noticia por lucir con orgullo la camiseta de Universitario mientras entrenaba. Y es que volante quedó enamorado de la 'U' y cada vez que tiene de portar sus colores lo hace sin problemas.

En esta oportunidad, el joven atacante de 22 años usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los hinchas 'cremas', quienes piden su contratación por ser un futbolista con proyección y, además, con olfato de gol.

"Hola, le habla Edson Tortolero, jugador del Carabobo FC. Y en este video quiero mandarle un saludo muy especial a toda la afición crema, a toda la hinchada, desde Trinchera Norte y toda su frente".

"Un saludo muy especial, agradecerle por todo ese apoyo y mensajes de cariños que me hicieron llegar a mis redes sociales. No solo tengo la franela negra, sino también me traje de recuerdo la del partido de vuelta que cambié de camiseta con Alberto Quintero. Agradecerle a todos y desearle lo mejor para esta temporada, ¡y dale 'U'!"

EL DATO:

Universitario es el equipo más copero en la historia del fútbol peruano, con 26 estrellas.