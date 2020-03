Universitario: Alejando Hohberg reveló insólita posición en la que también podría jugar

Desde su llegada a Universitario a comienzos del 2019 Alejandro Hohberg se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Para Gregorio Pérez es un titular indiscutible y lo ha probado en casi todas las posiciones en el frente de ataque, no obstante el buen 'Ale' todavía anhela jugar en un insólito puesto.

Al delantero crema, que ha sido probado como '9', de extremo y hasta de enganche, le gustaría jugar algún día en la posición de arquero, claro está, si es que en caso de emergencia en un partido se necesita la presencia de un jugador del once bajo los tres palos. Así lo reveló en una interesante entrevista con Alexandra Horler.

“Si tendría que elegir a un jugador de campo para encargase del arco iría yo. Me encantaría tapar en un partido, si hay una emergencia en algún partido me gustaría. Me gusta tapar en las pichangas, cuando hacemos partidos informales. Si un día se presenta la oportunidad, me gustaría", sostuvo el menudo atacante.

Eso sí, el jugador recalcó que se siente bien jugando en diversas posiciones de ataque pero más cómodo se siente desempeñándose como extremo por derecha que es donde más rinde.

Cabe destacar que por estos días, 'Ale' al igual todos los elementos del plantel de Universitario se encuentran ejercitándose desde sus casas, en medio del aislamiento social, para no perder el buen físico cuando todo regrese a la normalidad.

EL DATO:

Alejandro Hohberg suma 14 goles defendiendo a Universitario.