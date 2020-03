'Rocky' sobre la definición del año pasado: "Tras vencer a Sporting Cristal me sentí campeón"

En la entrevista que Leao Butrón y Adrián Balboa ofrecieron a través del Instagram de Alianza Lima se tocaron varios temas. Uno de ellos fue la definición del campeonato pasado. Para 'Rocky' fueron campeones.

El delantero argentino de 26 años destacó la labor que realizó el plantel en ese entonces de Bengoechea. Pues tuvo que eliminar primero a Sporting Cristal en semifinales para luego medirse ante Deportivo Binacional.

Fue precisamente esa serie ante los celestes la que mereció una mención especial para Balboa. El delantero victoriano, que la temporada 2019 anotó 5 dianas, aseveró que tras derrotar a los del Rímac se sintió campeón.

"Yo me acuerdo que dejamos eliminados a Cristal en la semifinal, me sentía campeón, me siento campeón, porque éramos los mejores más allá del resultado final. Me quedo con eso y nunca lo voy a olvidar", señaló 'Rocky'.

Como se sabe, el desenlace no fue el esperado para los de La Victoria. En la final ante Binacional cayeron 4-3 en el marcador global. No obstante, esta temporada el 'che' espera sacarse el clavo con los 'íntimos'.

Mientras aguarda que la cuarentena por el Coronavirus finalice, Balboa sigue trabajando de forma individualizada como cada uno de sus compañeros del plantel. Una vez solucionado este temporal, Mario Salas asumirá oficialmente el cargo de director técnico.