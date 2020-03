Gerente de la Liga 1 dio detalles de cuándo se reiniciará el Torneo Apertura

El reinicio de la Liga 1 es toda una incertidumbre, pues por el momento se piensa en el bienestar de las personas y no en el fútbol que pasa a segundo plano. Sin embargo, el gerente de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor Villavicencio, dio algunos alcances de cuándo podría reiniciarse el Torneo Apertura 2020.

"Nosotros, como Liga 1, seguiremos acatando todas las normas que viene dictando el gobierno que son para proteger la salud de todas las familias peruanas, sin dejar de analizar varios escenarios para ver la posible reanudación del torneo local en su debido momento”, puntualizó en una entrevista para Ovación.

Liga 1 volvería en Mayo

El gerente de la Liga 1 señaló que el torneo peruano estaría de vuelta en mayo y descartó que se juegue sin público, salvo la mayoría de los clubes acepten a jugar a puertas cerradas a pesar que ello significaría una pérdida enorme en su economía.

"La cuarentena podría ampliarse por lo que el Apertura podría reanudarse en el mes de mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo con sus planteles. Recordemos que rige el Decreto Supremo N.- 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia por el plazo de 15 días con cuarentena obligatoria; además, está vigente la suspensión de otorgamiento de garantías y significaría un duro golpe para los clubes en el tema económico porque tendría que jugarse en ese lapso de tiempo a puertas cerradas, situación que sin duda tenemos que conversarla con los clubes”.

Copa Bicentenario podría modificarse

Al ser consultado por la Copa Bicentenario, torneo que se disputará por segundo año consecutivo, el gerente de la Liga 1 dio mayores alcances como la posible modificación del formato o el peor de los casos no jugarse.

"Se podría modificar el formato de la Copa Bicentenario o si se presentase un caso extremo no jugarla y en ese caso el 8vo puesto del acumulado de la Liga 1 Movistar clasificaría a la Copa Conmebol Sudamericana 2021”, agregó.

“Venimos analizando varios posibles escenarios y consideramos que, si no se presentan medidas extremadamente urgentes de parte del gobierno, no habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio y las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”.