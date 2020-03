Alejandro Hohberg sobre volver a Alianza "No lo pienso, yo me debo a Universitario"

Alejandro Hohberg lleva dos temporadas en Universitario y cada vez demuestra la buena conexión que tiene con los hinchas. El volante volvió hablar sobre su decisión de llegar a Ate, tras su paso por Alianza Lima asumiendo que era todo un reto.

El "enano" tuvo una sonada contratación en el 2019 por Universitario luego de pasar dos años con los "blanquiazules" y conseguir un título y un subcampeonato, sin embargo fue una sorpresa su no renovación.

"Tenía retos, objetivos personales y surgió una propuesta de uno de los equipos grandes como Universitario, pasaban los días y tenía que tomar una decisión. Sabía que iba hacer duro y raro, pero quería ver si estaba a la altura de hacer lo mismo que hice en Alianza", dijo en el canal de Youtube de Jesús Alzamora.

El extremo se refirió si volvería a Alianza Lima en un futuro. "Sería más polémico una llegada de nuevo Alianza Lima, diría que no tengo bandera. Cuando me tocó ir a Universitario tenía otras propuestas, pero lo tomé como un reto", dijo en la Banca.

El volante contó que tuvo una reunión con Nicolás Córdova que en ese instante era técnico de Universitario. "Tenía una propuesta de la MLS, pero no era nada claro y me reuní con Nicolás Córdova quien me quería desde hace tiempo, conversamos cuatro horas".

EL DATO

Alejandro Hohberg lleva 5 partidos en el presente torneo y 2 goles marcados.