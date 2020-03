Luis Aguiar: "Me llaman gordo pero en el 2017 salí campeón con una panza que daba vergüenza"

Alianza Lima no ha tenido el inicio que esperaba a pesar de fichar a varios jugadores que ilusionaron en su momento y, producto de ello, empezaron a caer las críticas a cierto sector, entre ellos, a Luis Aguiar, según confesó el futbolista uruguayo durante un en vivo que realizó junto a Leao Butrón.

“A veces comento con amigos peruanos porque me dicen gordo, que no corro, pero en las pruebas te das cuenta que no es algo físico. Voy a subir fotos de 2017 cuando anoté goles, di varias asistencias e íbamos primeros y yo con una panza que me daba vergüenza”, comentó Luis Aguiar sobre las críticas recibidas.

Además, Luis Aguiar habló sobre su vuelta a Alianza Lima luego de dos años de salir campeón con Alianza Lima. El charrúa confesó que Leao Butrón era uno de los pocos que sabía que volvía al club blanquiazul. “Para ti no era sorpresa y para Rinaldo tampoco, los únicos dos que sabían eran ustedes”.

Además, Luis Aguiar también se pronunció sobre las diversas medidas que se han tomado en los distintos país por el avance del coronavirus, a tal punto de poner el fútbol en un segundo lugar para salvaguardar el bienestar de los futbolistas.

“La situación se está complicando cada vez más, acá están viendo para tomar las medidas que se han tomado en diferentes países y seguro en los próximos días se sabrá más. Esto nos afecta a todos, y hay gente que necesita salir para ganarse los pesos y eso complica. Nos está yendo mal pero estamos comprometidos a cambiar todo”,

Finalmente, Leao Butrón reveló algunos alcances de lo que están haciendo cada jugador mientras acatan el estado de emergencia dictado por el gobierno peruano para prevenir un masivo contagio y finalmente evitar mayores pérdidas que lamentar, pues hasta la fecha en Perú, son 9 las personas que fallecieron a causa del coronavirus.

“Nos están mandando unos trabajos que son duros y esta semana es a doble turno. En la mañana es más parte física, en la tarde es más suave pero igual exige”, dijo Leao Butrón, capitán y arquero de Alianza Lima.