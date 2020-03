Roberto Mosquera: "Yo no he venido a Cristal a maquillar las cosas, el día que alguien no corra, no jugará"

Durante la cuarentena, el plantel de Sporting Cristal sigue trabajando, de forma remota, pero continúa con su preparación para cuando se reinicie el Torneo Apertura. Ello lo confirmó el propio Roberto Mosquera, quien además aseguró que la exigencia en La Florida no disminuirá.

"No es algo convencional, no es algo para lo que estamos preparados pero la experiencia de este comando técnico nos ha permitido dar cargas de trabajo adecuadas. Es delicado ya que encontramos falencias importantes en Cristal y hemos tenido que traducirlas en trabajos virtuales", indicó la 'Mosca' en diálogo con Ovación.

Mosquera, asimismo, detalló cómo es que se desarrollan estos trabajos a distancia. "Gracias a Dios, Sebastián Salvatore (preparador físico) es un genio, no solo ha logrado comprometer a los jugadores sino también darles las cargas adecuadas para que incluso algunos hagan los trabajos en 20 metros, hay un trabajo como si estuviéramos entrenando mañana y tarde", explicó.

"El reto está en que podamos trabajar virtualmente. Ellos nos mandan videos, nosotros también, tengo unos capos en el área audiovisual y les explico a los jugadores tratando de avanzar en algo que no es normal, pero es una manera de tratar de avanzar lo poco que hemos hecho en Cristal, estamos tratando de sacar las cosas adelante", continuó.

No obstante, el técnico campeón con Cristal en 2012 fue enfático con la exigencia: "Confiamos en el profesionalismo del jugador y la necesidad de mejorar la base física que es uno de los problemas por lo que incluso nos anexan a un equipo de poca lucha pero eso no pasa por allí, pasa por una evaluación que no le permite al jugador dar lo mejor. Yo no he venido a Cristal a maquillar las cosas, el día que alguien no corra, no jugará".

Por otra parte, advirtió que hay jugadores lesionados. "El médico, el preparador físico y el kinesiólogo están hablando con Jhon Marchán quien tuvo un problema muscular que ya está superando, así como con Revoredo quien tenía una distensión de ligamentos y le están dando la indicación para sus cargas de trabajo y vamos avanzando en ese sentido", puntualizó.