Alexi Gómez olvidó su paso por Universitario: "Alianza Lima es algo diferente"

"Alianza Lima es más que un sentimiento", reza una frase que los hinchas blanquiazules repiten cada vez que el equipo de sus amores sale al gramado de juego. Alexi Gómez, llegó esta temporada al cuadro victoriano, lo está viviendo en carne propia y no duda en confesar que 'siente cosas' por su nuevo equipo.

Pasó por Universitario e incluso logró el título nacional con la camiseta del cuadro estudiantil. Pero eso quedó en su pasado, su presente es Alianza Lima y quiere responder con goles lo bien que le han tratado en el club victoriano.

"Alianza Lima es algo muy diferente. No me imaginé llegar a un equipo y sentirme tan bien. Desde el momento que voy por la carretera sé que hay un clima lindo.Jamás pensé encontrar esto en otro equipo", reveló el jugador en una entrevista para la cuenta de instagram de los blanquiazules.

Gómez pasó por varios equipos de fútbol, pero lo que está viviendo en Alianza Lima es distinto. La 'Hiena' reconoció que el camerino es lo más tranquilo y se siente feliz por defender la camiseta blanquiazul.

"Siempre escuché lo de Alianza, pero tienes que vivirlo para sentirlo. Me ha dado una satisfacción terrible", reveló el jugador entre sonrisa, ilusionado por el momento que está viviendo en su carrera deportiva.

La 'Noche blanquiazul', un día que nunca olvidará

Cuando fue presentado en la 'Noche Blanquiazul', Alexi Gómez saltó al ritmo del comando Sur. Una escena que la Hiena recuerda con aprecio y aseguró que su relación con los hinchas es perfecta.

"Independiente de los cánticos de la barra. Yo no me sentí mal, al contrario, Francisco Duclós me decía 'salta, salta'. Entonces, yo bien. A mi me gustó. No viví una presentación así", finalizó.