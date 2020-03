Alexi Gómez realiza confesión: "Me gustaría jugar en el París Saint-Germain"

Alianza Lima realizó una nueva transmisión en vivo, para no perder el contacto con su hinchada en este aislamiento por el coronavirus. En el video, que se encuentra en Instagram, los participantes fueron Leao Butrón y Alexi Gómez, siendo este último el que sorprendió con curiosa revelación.

Esta tarde los dos jugadores íntimos alborotaron las redes sociales con sus ocurrencias y sus anécdotas, tanto dentro y fuera de la cancha. Además, los espectadores también se animaron a hacerle pregunta a los íntimos.

¿Cuáles son tus sueños en el fútbol?, le preguntaron a Alexi Gómez. “Me he puesto como meta consolidarme como profesional estando aquí o en el extranjero. Quiero estar en la Selección Peruana. Ser consecuente y que me llamen, no tres meses, sino siempre. Hay que ser perseverante”, respondió.

La segunda pregunta fue acerca de su futuro en el extranjero. “Me gustaría llegar algún día al París Saint-Germain”, reveló ‘La Hiena’. Señalando que espera llegar al club en el que actualmente militan estrellas como Neymar y Mbappé.

Tras eso, los espectadores empezaron a especular con ver a Alexi Gómez junto a las grandes figuras del fútbol francés. Recordemos que el jugador blanquiazul ya ha tenido experiencia en el viejo continente, cuando llegó a vestir la camiseta del Brommapojkarna de Suecia.

¿Quién es Alexi Gómez?

Alexi Gómez comenzó su carrera en Hijos de Acosvinchos, tras eso pasó rápidamente al León de Huánuco, en donde realizó una buena temporada que le sirvió para llegar a Universitario de Deportes.

Migró a Europa, precisamente al fútbol sueco y tras dejar el Brommapojkarna. Jugó en clubes de Chile, México, Estados Unidos y Argentina, donde tras dejar Gimnasia y Esgrima La Plata, regresó al Perú para jugar por Alianza Lima.