Alexi Gómez ironizó al revelar su plato preferido: "Me encanta el ají de gallina"

El lateral izquierdo de Alianza Lima, Alexi Gómez, fue parte de una curiosa conversación con Leao Butrón. El '1' blanquiazul tuvo la tarea de desmenuzar algunos pasajes de la vida de la 'Hiena': los hinchas íntimos conocieron inéditos detalles.

Uno de ellos fue el nacimiento del apodo. "En mi barrio soy 'Chucky'. La 'Hiena me la pusieron el Sudamericano, en el fútbol. Yo jugaba de lateral izquierdo en mi barrio, pero yo me adapto. Puedo jugar de extremo, por dentro, pero más me gusta jugar de extremo a pie cambiado", indicó Gómez a Butrón.

Leao le trasladó una interrogante de un hincha blanquiazul: ¿Qué significa Alianza Lima para ti? "Alianza es algo muy diferente. No me imaginé llegar a un equipo y sentirme tan bien. Desde el momento que voy por la carrera, sé que habrá un clima lindo. Estamos felices. Nos matamos de risa. Jamás pensé encontrar esto en otro equipo. Siempre escuché lo de Alianza, pero tienes que vivirlo para sentirlo", exclamó.

Alexi Gómez: "Mi plato preferido es el ají de gallina"

Otra de las interrogantes que utilizó Leao Butrón, en la transmisión en vivo de la cuenta oficial de Alianza Lima en Instagram, fue el plato preferido de Alexi Gómez. La 'Hiena' indicó que su platillo preferido es el ají de gallina. Esta respuesta generó las risas del portero.

"Tío, mi plato preferido es el aji de gallina. Amo al ají de gallina", indicó Gómez. "Ta que, no seas pen.. (risas). Ya, te entendí", agregó Leao Butrón. "Lo que si no me gusta y no los puedo ver son los champiñones. Para nada. No me gustan en lo absoluto", detalló el futbolista de 27 años.

Alexi Gómez sueña con la selección

Uno de los temas pendientes de Alexi Gómez es no haberse consolidado en la selección peruana. Este tema fue consultado por Butrón. "Me he puesto como meta consolidarme como profesional estando aquí o en el extranjero. Quiero estar en la selección. Ser consecuente y que me llamen. No por tres meses sino siempre", exclamó.