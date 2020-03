¿'Hiena'? Alexi Gómez revela su apodo de barrio y que posición le gustaría jugar

Desde su debut en el fútbol profesional, Alexi Gómez destacó por su buena técnica y velocidad. En el Sudamericano Sub-20 el jugador de Alianza Lima fue bautizado como la 'Hiena', pero señaló que sus amigos de barrio le dicen 'Chucky'.

En una entrevista vía instagram, Alexi Gómez reveló que su posición le gusta jugar y el puesto donde encontró su mejor rendimiento deportivo. Una amena conversación que tuvo a Leao Butrón como entrevistador.

"En realidad, o sea, yo me adapto. Juego de extremo, de lateral, por dentro, pero más me gusta jugar de extremo, pero con pie cambiado.Yo jugaba de lateral izquierdo".señaló el jugador de Alianza Lima.

Alexi defendió la camiseta de Universitario, León de Huánuco, Melgar de Arequipa. También pasó por la MLS donde jugó en Minnesota United, equipo que le dejó gratos momentos.

"Cuando me tocó salir siempre jugué de lateral izquierdo y extremo por izquierda. Me gustó el juego de Estados Unidos porque ahí hicieron línea de 5 y yo era carrillero. Me decían que no regresé", finalizó.